Качество превыше всего.

В настоящее время «вампирская» королевская битва Vampire The Masquerade — Bloodhunt проходит этап тестирования в раннем доступе. Предполагалось, что он продлится совсем недолго — до конца года — но разработчики проекта поразмыслили и осознали, что довести проект до ума в столь сжатые сроки им не удастся. Как следствие, полноценный релиз Vampire The Masquerade — Bloodhunt отложен до начала следующего года. Что понимать под «началом года», впрочем, пока не уточняется, но обычно под этим подразумевается январь; в крайнем случае — начало-середина февраля.

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За время тестирования, в котором приняли более двух миллионов игроков, разработчики получили массу бесценной статистики и полезных отзывов, которые помогли им понять, в каких моментах они всё сделали хорошо, а над чем ещё надо поработать. Период тестирования игры завершится 22 ноября в 12:00 по московскому времени.

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Актуальный пользовательский рейтинг Vampire The Masquerade — Bloodhunt составляет 70 %, что, в целом, неплохо.