Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Злостных читеров в Call of Duty могут заблокировать сразу во всех играх серии
В том числе и будущих. А это больно.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Читерство в сетевых играх — обстоятельство, с которым нельзя мириться и которое нужно выжигать праведным огнём. Сомнений в этом нет и быть не может, и вот, похоже, разработчики игр серии Call of Duty уже морально готовы к применению максимально жёстких санкций в отношении любителей помухлевать.

реклама

Как сообщает издание Video Games Chronicle, Activision обновила античитерскую политику в Call of Duty. Отныне читеров могут блокировать глобально сразу во всех играх франшизы: как в текущих, так и в предыдущих и даже в будущих проектах. Отмечается, что это крайняя мера, и применяться она будет в исключительных случаях вроде злостного читерства и попыток скрытия, маскировки или подмены информации о себе и своих устройствах. Ну а отвечать за пресечение читерской деятельности будет анонсированная некоторое время назад система Ricochet.

анонсы и реклама
Ноут с RTX 3070 дешевле большинства видях 3070
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Напоминаем, что самой новой игрой серии Call of Duty является Vanguard. Проект был прохладно встречен публикой и с ног до головы облит отрицательными отзывами. Не иначе как до смерти избитый сеттинг Второй мировой войны, ещё и без исторической достоверности, людям уже порядком наскучил.

#activision
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

«Нулевая терпимость к читерам»: Activision опубликовала обращение к игровым «жуликам»
Все детали шестого сезона Call of Duty: Black Ops и Warzone, который стартует уже на следующей неделе
Предзагрузка Call of Duty Vanguard на PC стартует 2 ноября, на консолях — значительно раньше
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Нужен ли антивирус в 2022 году, если ты осторожен в интернете
35
О важности и влиянии кэш-памяти процессора на его производительность
54
Последствия совместных усилий Intel и Microsoft по внедрению HPET спустя 16 лет
38
Ховерборды - скейтборды без колес из фильма "Назад в будущее" уже на пороге массового производства
19
Распродажа ключей в магазине KeysOff – Windows 10 всего за 5.76 доллара в рамках Чёрной пятницы
Hitman 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
13
Космический мусор становится проблемой и с этим нужно что-то делать
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Gaming Carbon WIFI
32
NVidia GT 430 vs Radeon HD 7670m: битва дряхлых
+
Мои впечатления от игры Sam and Max Season One. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:19
В "независимость" только полные лохи могли поверить. Крипта всё равно подчиняется законам стран, где её расплачиваются. Например в России, майнера могут посадить за то, что через его комп прошла платё...
Крейг Райт подтвердил, что Сатоши Накамото - это его псевдоним
Виталий Shokerxxx
16:17
железо обойти как 2 пальца.
Злостных читеров в Call of Duty могут заблокировать сразу во всех играх серии
sop18
16:17
Причем ратующий за всеобщее благо не забыл себе кошелечек с котором хранится более 1,1 млн биткойнов прихватить.))) Всё как всегда.
Крейг Райт подтвердил, что Сатоши Накамото - это его псевдоним
Simon Crebbs
16:16
Истину глаголешь. Это просто попытка избавится от залежавшихся чипов под видом "борьбы с дефицитом".
Новые GeForce RTX 2060 с 12 ГБ памяти от GIGABYTE отметились в базе данных ЕЭК
sop18
16:16
Кошелечек с более 1,1 млн биткойнов. Неплохо о себе позаботился создатель пирамиды.))) И как всегда за всё хорошее, против всего плохого.)))
Крейг Райт подтвердил, что Сатоши Накамото - это его псевдоним
Виталий Shokerxxx
16:16
че посаны планета бибизьян уже началось в москве.
Ученые разработали экспериментальную вакцину от болезни Альцгеймера
DED-Bazilio
16:15
а может и не будут
Злостных читеров в Call of Duty могут заблокировать сразу во всех играх серии
D3m0n
16:15
Вопрос, а накуя ему палиться и подтверждать, если это действительно он? Могут же к единорогам отправить внезапно. ХЗ, если бы у меня были охулион не пойми как полученного бабла, лучше сидеть тихо-тихо...
Крейг Райт подтвердил, что Сатоши Накамото - это его псевдоним
BeeMaster
16:13
Какой ещё "графический движок Vegas"? Ны наркоман?
Компания HP обзаведётся новым семейством процессоров AMD для своих ноутбуков
Виталий Shokerxxx
16:11
антивирусных препаратов вообще нету в мире.
В Аргентине ВИЧ-положительный пациент полностью избавился от вируса без терапии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем