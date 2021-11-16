В том числе и будущих. А это больно.

Читерство в сетевых играх — обстоятельство, с которым нельзя мириться и которое нужно выжигать праведным огнём. Сомнений в этом нет и быть не может, и вот, похоже, разработчики игр серии Call of Duty уже морально готовы к применению максимально жёстких санкций в отношении любителей помухлевать.

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Как сообщает издание Video Games Chronicle, Activision обновила античитерскую политику в Call of Duty. Отныне читеров могут блокировать глобально сразу во всех играх франшизы: как в текущих, так и в предыдущих и даже в будущих проектах. Отмечается, что это крайняя мера, и применяться она будет в исключительных случаях вроде злостного читерства и попыток скрытия, маскировки или подмены информации о себе и своих устройствах. Ну а отвечать за пресечение читерской деятельности будет анонсированная некоторое время назад система Ricochet.

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Напоминаем, что самой новой игрой серии Call of Duty является Vanguard. Проект был прохладно встречен публикой и с ног до головы облит отрицательными отзывами. Не иначе как до смерти избитый сеттинг Второй мировой войны, ещё и без исторической достоверности, людям уже порядком наскучил.