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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Популярный «диаблоид» Grim Dawn в начале декабря выйдет на Xbox
В полном, между прочим, издании.
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Diablo-подобных проектов в мире хватает, и одним из ярких подтверждений того факта, что конкретно новая игра серии от Blizzard нам не особо-то и нужна, является вышедший в 2016 году ролевой боевик Grim Dawn от студии Crate Entertainment. На текущий момент игра доступна исключительно на PC, но уже третьего декабря эта ситуация изменится: сегодня разработчики сообщили, что в указанный их творение в полной версии выйдет на консолях Xbox. Надо понимать, на Xbox One и Xbox Series.

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До Xbox игра доберётся в версии Definitive Edition, то есть, включающей в себя основную Grim Dawn, два крупных дополнения Forgotten Gods и Ashes of Malmouth, а также дополнительный контент в виде режима Crucible.

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На компьютерах Grim Dawn вышла в феврале 2016-го, завоевав за это время 93-процентный пользовательский рейтинг в Steam, что говорит само за себя.

#crate entertainment #grim dawn
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