Elden Ring выйдет ещё только через три с лишним месяца, а издатели проекта в лице компании Bandai Namco уже строят относительно него свои первые планы. Так, в рамках сессии вопросов-ответов с акционерами и инвесторами компании её руководство отметило, что рассчитывает продать четыре миллиона копий новинки за первый месяц после её релиза.
реклама
Учитывая предыдущие успехи игр от FromSoftware, данный прогноз не выглядит фантастическим: Dark Souls III разошлась трёхмиллионным тиражом за месяц, а Sekiro Shadow Die Twice — двухмиллионным за десять суток. Поскольку Elden Ring представляет собой куда более ожидаемый и таинственный проект, чем оба вышеперечисленных вместе взятых, то вероятность осуществления плана Bandai Namco вполне высока.
Релиз Elden Ring назначен на 25 февраля. Целевые платформы: PC и все актуальные консоли.