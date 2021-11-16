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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Elden Ring выйдет ещё только через три с лишним месяца, а издатели проекта в лице компании Bandai Namco уже строят относительно него свои первые планы. Так, в рамках сессии вопросов-ответов с акционерами и инвесторами компании её руководство отметило, что рассчитывает продать четыре миллиона копий новинки за первый месяц после её релиза.

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Учитывая предыдущие успехи игр от FromSoftware, данный прогноз не выглядит фантастическим: Dark Souls III разошлась трёхмиллионным тиражом за месяц, а Sekiro Shadow Die Twice — двухмиллионным за десять суток. Поскольку Elden Ring представляет собой куда более ожидаемый и таинственный проект, чем оба вышеперечисленных вместе взятых, то вероятность осуществления плана Bandai Namco вполне высока.

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Релиз Elden Ring назначен на 25 февраля. Целевые платформы: PC и все актуальные консоли.