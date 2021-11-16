Теперь «зарашить» оппонента будет сложнее.

В Age of Empires IV официально начался период пострелизной поддержки проекта: несколько часов назад разработчики игры выпустили первое обновление с индексом 7989. И хотя оно не отличается огромными масштабами, но веха в истории игры всё равно важная. Всего в «патчноуте» пять пунктов, и единственным минимально значимым из них является ослабление цивилизации монголов.

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Как вы знаете, в Age of Empires IV каждая цивилизация обладает в значительной степени уникальным игровым процессом. Особенностью монголов, в частности, является кочевой стиль игры, когда даже городской центр сначала необходимо «распаковать» в нужном игроку месте. Нетрудно догадаться, что данную геймплейную возможность игроки-монголы сразу же стали использовать для реализации своих ва-банк-стратегий: распаковать свой городской центр впритык к городскому центру противника и одержать тем самым победу.

Проблема, конечно, решается, но разработчики решили, что имеет смысл сделать цивилизацию монголов менее «чизовой» [прим. ред.: словом «чиз» (cheese) в игровом сообществе обозначают лёгкие в исполнении и в то же время очень сильные стратегии ведения боя]. Как итог, после установки обновления введён запрет для установки монгольского городского центра ближе, чем в двадцати клетках от городского центра противника. Кроме того, теперь монгольский городской центр может размещаться только на заранее разведанной территории.

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Из числа мелких исправлений ошибок следует отметить исчезающие полоски здоровья над юнитами, правки в игровой локализации и решение проблемы с резким падением производительности при прокрутке камеры по карте.