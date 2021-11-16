В Age of Empires IV официально начался период пострелизной поддержки проекта: несколько часов назад разработчики игры выпустили первое обновление с индексом 7989. И хотя оно не отличается огромными масштабами, но веха в истории игры всё равно важная. Всего в «патчноуте» пять пунктов, и единственным минимально значимым из них является ослабление цивилизации монголов.
реклама
Как вы знаете, в Age of Empires IV каждая цивилизация обладает в значительной степени уникальным игровым процессом. Особенностью монголов, в частности, является кочевой стиль игры, когда даже городской центр сначала необходимо «распаковать» в нужном игроку месте. Нетрудно догадаться, что данную геймплейную возможность игроки-монголы сразу же стали использовать для реализации своих ва-банк-стратегий: распаковать свой городской центр впритык к городскому центру противника и одержать тем самым победу.
Проблема, конечно, решается, но разработчики решили, что имеет смысл сделать цивилизацию монголов менее «чизовой» [прим. ред.: словом «чиз» (cheese) в игровом сообществе обозначают лёгкие в исполнении и в то же время очень сильные стратегии ведения боя]. Как итог, после установки обновления введён запрет для установки монгольского городского центра ближе, чем в двадцати клетках от городского центра противника. Кроме того, теперь монгольский городской центр может размещаться только на заранее разведанной территории.
Из числа мелких исправлений ошибок следует отметить исчезающие полоски здоровья над юнитами, правки в игровой локализации и решение проблемы с резким падением производительности при прокрутке камеры по карте.