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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первое обновление Age of Empires IV слегка охладило пыл монголов
Теперь «зарашить» оппонента будет сложнее.
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В Age of Empires IV официально начался период пострелизной поддержки проекта: несколько часов назад разработчики игры выпустили первое обновление с индексом 7989. И хотя оно не отличается огромными масштабами, но веха в истории игры всё равно важная. Всего в «патчноуте» пять пунктов, и единственным минимально значимым из них является ослабление цивилизации монголов.

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Как вы знаете, в Age of Empires IV каждая цивилизация обладает в значительной степени уникальным игровым процессом. Особенностью монголов, в частности, является кочевой стиль игры, когда даже городской центр сначала необходимо «распаковать» в нужном игроку месте. Нетрудно догадаться, что данную геймплейную возможность игроки-монголы сразу же стали использовать для реализации своих ва-банк-стратегий: распаковать свой городской центр впритык к городскому центру противника и одержать тем самым победу.

Проблема, конечно, решается, но разработчики решили, что имеет смысл сделать цивилизацию монголов менее «чизовой» [прим. ред.: словом «чиз» (cheese) в игровом сообществе обозначают лёгкие в исполнении и в то же время очень сильные стратегии ведения боя]. Как итог, после установки обновления введён запрет для установки монгольского городского центра ближе, чем в двадцати клетках от городского центра противника. Кроме того, теперь монгольский городской центр может размещаться только на заранее разведанной территории.

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Из числа мелких исправлений ошибок следует отметить исчезающие полоски здоровья над юнитами, правки в игровой локализации и решение проблемы с резким падением производительности при прокрутке камеры по карте.

#xbox game studios #relic entertainment #age of empires iv #worlds edge
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Lamerusha Lat
14:00
К чему это всё? Что сказать-то хотел?
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Inqizitor
13:59
Ну да, а бабки на раш у монголов просто так?
Первое обновление Age of Empires IV слегка охладило пыл монголов
XP
13:59
ну, что пока Мамкины Майнеры (черти у которых максимум 4 видеокарты), продолжают майнить и зарабатывать на хлебушек с маслицем, я продолжаю покупать ништяки с денег заработанных на частном ремонте ком...
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Никита Арбузов
13:56
Красава👍. Майнинг не выгоден.))
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Мавлет Компотов
13:54
В твоём случае ты хотя бы не рискуешь миллионами, да и видяху отмайнить можно, тк судя по всему, цена не упадёт, создан искусственный дефицит компонентов
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Виталий Shokerxxx
13:53
если только проц слабый с норм процем там сильно заметно попробуй скачать торрент репак и распакуй на ссд и на свой блек и посмотри время сравни.
Стоимость HDD Western Digital объемом 20 ГБ с технологией OptiNAND составляет 680 долларов
REY_B_
13:53
Быстрее по циферкам, это "маркетинг". Быстрее за ту же цену, это "факт". - Вам что надо?
12-ядерный Core i7-12700 за $350 обходит Ryzen 9 5900X стоимостью $550 в Geekbench 5
D3m0n
13:53
Это как у них 11700К в Single-Core выше 5800Х, если везде наоборот? Какой-то лулзовый тест.
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Xenos_One
13:52
так ты не привел ни одного своего веского аргумента против нытья. Будут рек цены от Хунага на ВК в магазинах вой прикратится, все просто и логично. А экологичность, да это веский повод, я за!
Аналитики ждут Bitcoin за $100 000, а Ethereum 2.0 вернет видеокарты на полки магазинов
Сяхуни Есбунузу
13:51
Да это пестец полный. Зато фактуру и цвет текстолита изучили подробно.
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