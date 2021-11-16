Всё не как у людей. Буквально.

Экономическая система в MMO-играх — один из элементов геймплея, который, собственно, и удерживает пользователей в сети: собрать то, продать это, накопить третье. Поэтому когда в зависимых от удержания «онлайна» играх обнаруживаются лазейки, позволяющие не тратить время на поиск, сбор, «крафт» и продажу, разработчики закономерно бьют тревогу и оперативно решают проблему.

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Не является исключением и New World от игрового подразделения Amazon: ранее в данном проекте уже находили эксплойт с «внеэкономическим» получением золота, теперь же игроки научились копировать предметы, что автоматически лишает их необходимости тратить время на их получение предусмотренными игровым процессом способами. Естественно, Amazon Studios быстро отреагировала на случившееся, начала расследование и приступила к решению проблемы. А на время, пока проблема решается, отключила все формы торговли между игроками.

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Обеспокоенность Amazon Studios понять несложно: New World стабильно теряет «онлайн» и, как следствие, упоминаемость в Сети: пиковый «онлайн» за последние сутки составил 196 тысяч человек, тогда как пиковый «онлайн» вообще превысил 913 тысяч человек.