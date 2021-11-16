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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первый сезон Halo Infinite продлится вдвое дольше запланированного
Зачастую чем реже изменения, тем наоборот лучше.
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Вчера вечером в Halo Infinite стартовало открытое бета-тестирование мультиплеерного режима новинки. Игра функционирует по правилам своего первого сезона поддержки, а весь достигнутый за время тестирования процесс будет перенесён в релизную версию. Особо внимательные игроки, однако, заметили одну интересную особенность: в игровом меню указано, что первый игровой сезон продлится до мая следующего года, что почти вдвое превосходит принятый сегодня в игровой индустрии трёхмесячный срок для сессионных боевиков. Что ж, разработчики из 343 Industries прояснили этот момент.

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Оказалось, что никакой ошибки нет: наоборот, студия именно так всё и спланировала. Дело в том, что коллективу требуется больше времени, чтобы удостовериться в том, что второй контентный сезон соответствует высокому уровню качества, и при этом не трудиться в авральном режиме — в поте лица и с переработками. Благоприятная рабочая атмосфера, отмечают представители 343 Industries, очень важна для студии.

Несмотря на то, что старт второго сезона фактически состоится на три месяца позже запланированного, это не означает, что игра на протяжении полугода не будет толком получать новый контент. Напротив: студия расширит контентную поддержку Halo Infinite в рамках первого сезона.

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Запуск Halo Infinite назначен на 8 декабря. Уже сейчас, в будний день, игра в рамках ОБТ устанавливает рекорды для игрового подразделения Microsoft, а то ли ещё будет на выходных.

#343 industries #halo infinite
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