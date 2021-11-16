С таким разбросом требований выглядит, как вполне оптимизированный продукт.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как известно, вчера вечером стартовало открытое бета-тестирование мультиплеерного режима Halo Infinite, а до полноценного релиза игры, запланированного на 8 декабря, осталось всего чуть больше трёх недель. Как следствие, разработчики из студии 343 Industries сформулировали и опубликовали расширенные системные требования проекта — для компьютеров практически любой производительности. Если коротко, то Halo Infinite должна работать даже совсем на бюджетной игровой сборке образца 2016 года.

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Требования расширенные, то есть, их вариантов достаточно много, поэтому предлагаем сразу перейти к делу. Минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-4440 или AMD Ryzen 5 1600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10.

Средние системные требования:

процессор: Intel Core i5-9500 или AMD Ryzen 5 2600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10.

Высокие (они же рекомендованные по версии 343i) требования:

процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10.

Ультравысокие системные требования:

процессор: Intel Core i9-11900K или AMD Ryzen 9 5900X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;

50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10.

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Возвращаясь к теме открытого бета-тестирования мультиплеера Halo Infinite, отметим, что оно пользуется огромной популярностью: буквально за час после начала теста одновременный «онлайн» проекта в одном только Steam превысил 155 тысяч человек, а сегодня к утру достиг 270 тысяч человек. То ли ещё будет.