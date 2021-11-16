Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Halo Infinite опубликовали полные системные требования проекта: GTX 1660 для «средних» и RTX 3080 для «ультра»
С таким разбросом требований выглядит, как вполне оптимизированный продукт.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Как известно, вчера вечером стартовало открытое бета-тестирование мультиплеерного режима Halo Infinite, а до полноценного релиза игры, запланированного на 8 декабря, осталось всего чуть больше трёх недель. Как следствие, разработчики из студии 343 Industries сформулировали и опубликовали расширенные системные требования проекта — для компьютеров практически любой производительности. Если коротко, то Halo Infinite должна работать даже совсем на бюджетной игровой сборке образца 2016 года.

реклама

Требования расширенные, то есть, их вариантов достаточно много, поэтому предлагаем сразу перейти к делу. Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-4440 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;
  • 50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Средние системные требования:

  • процессор: Intel Core i5-9500 или AMD Ryzen 5 2600;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT;
  • 50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Высокие (они же рекомендованные по версии 343i) требования:

  • процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;
  • 50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Ультравысокие системные требования:

  • процессор: Intel Core i9-11900K или AMD Ryzen 9 5900X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • 50 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10.
анонсы и реклама
Ноут с RTX 3070 дешевле большинства видях 3070
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Возвращаясь к теме открытого бета-тестирования мультиплеера Halo Infinite, отметим, что оно пользуется огромной популярностью: буквально за час после начала теста одновременный «онлайн» проекта в одном только Steam превысил 155 тысяч человек, а сегодня к утру достиг 270 тысяч человек. То ли ещё будет.

#343 industries #halo infinite
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Подробности сюжетной кампании Halo Infinite — в свежих геймплейных роликах от журналистов
В Steam появились системные требования Halo Infinite — рекомендуют RTX 2070 и 16 Гбайт ОЗУ
Microsoft раньше времени «засветила» четыре дополнения для Halo Infinite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Нужен ли антивирус в 2022 году, если ты осторожен в интернете
34
О важности и влиянии кэш-памяти процессора на его производительность
54
Последствия совместных усилий Intel и Microsoft по внедрению HPET спустя 16 лет
38
Обзор Realme C11 2021. Самый бюджетный смартфон компании
9
Ховерборды - скейтборды без колес из фильма "Назад в будущее" уже на пороге массового производства
18
Hitman 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
13
Космический мусор становится проблемой и с этим нужно что-то делать
15
Распродажа ключей в магазине KeysOff – Windows 10 всего за 5.76 доллара в рамках Чёрной пятницы
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Gaming Carbon WIFI
1
Мои впечатления от игры Sam and Max Season One. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Alex Ivanov
12:30
Бомбит у синих, когда понимают что им впаривают очередную дичь с недоядрами. Ну неполноценному - неполноценное.
12-ядерный Core i7-12700 за $350 обходит Ryzen 9 5900X стоимостью $550 в Geekbench 5
REY_B_
12:30
Цифрового
Биткоин подешевел на $6000 за несколько часов, ощутимо снизив курс Эфира и других криптовалют
REY_B_
12:29
Не тот самый, а всего лишь лёгкая просадка после окончания накачки рынков баблом в сезон корпоративной отчётности.
Биткоин подешевел на $6000 за несколько часов, ощутимо снизив курс Эфира и других криптовалют
Дмитрий
12:29
Мелочь какая. вот пишите когда до 40 упадет за час. тогда можно будет шапку надевать. криптозима.
Биткоин подешевел на $6000 за несколько часов, ощутимо снизив курс Эфира и других криптовалют
omoikane
12:29
там нет того про что я говорю я те скину. Пример. Смотреть нужно на мелкие объекты в динамике(антена), там обычно хуже, сейчас у меня где то мой скрин был. И искать гостинг на темном фоне, такой себе ...
NVIDIA утверждает, что DLSS 2.3 лучше пространственного масштабирования
Alex Ivanov
12:29
Петушок, на тесты user/geek/3dmark и прочей попугаев мерялок не смотрю. В игры не играю, интересует производительность в приложениях а не синтетике. Если тебя интересует только игры, мне тебя жаль. Ид...
12-ядерный Core i7-12700 за $350 обходит Ryzen 9 5900X стоимостью $550 в Geekbench 5
Slow Mo
12:29
Минусаторы и химтрейлы не замечают
Глава IBM считает, что инфляция станет одной из главных проблем для участников рынка
REY_B_
12:28
Зачем плакаться "можно публиковать что угодно"? Вы же сами пропагандируете ценность криптовалют именно в том, что они не регулируются! Или Вы хотите майнить цифровой рубль?
Биткоин подешевел на $6000 за несколько часов, ощутимо снизив курс Эфира и других криптовалют
Evgeniy Som
12:27
А как ты нубик еще предлагаешь отображать производительность процессоров, без тестов производительности?
12-ядерный Core i7-12700 за $350 обходит Ryzen 9 5900X стоимостью $550 в Geekbench 5
Александр Дедок
12:26
- До хрена :) - Это как? - Садись ночью и считай звезды на небе, как будет "а ну его на хрен", так это только половина
Биткоин подешевел на $6000 за несколько часов, ощутимо снизив курс Эфира и других криптовалют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем