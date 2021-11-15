Китайская студия MiHoYo, которая на текущий момент известна исключительно как создатели невероятно популярной приключенческой игры Genshin Impact, уже потихоньку продумывает свои будущие проекты. В частности, стало известно, что MiHoYo открывает в Монреале, канадской видеоигровой «кузнице», своё новое подразделение, которое займётся производством AAA-игры. Штат сотрудников в течение двух лет рассчитывают довести до сотни человек.
реклама
Подразумевается, что данный проект станет кроссплатформенной высокобюджетной игрой с транспортными средствами, разнообразным ландшафтом и продвинутой системой разрушения. На текущий момент это все подробности, которые удалось выудить из скудного описания новой идеи от MiHoYo.
Удастся ли коллективу создать второй феноменальный шедевр? Дважды так удачно сложиться звёзды, конечно, могут, но вероятность невысока.