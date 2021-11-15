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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы феноменально популярной Genshin Impact работают над AAA-проектом
Будет ли MiHoYo студией одной игры, как многие из её коллег?
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Китайская студия MiHoYo, которая на текущий момент известна исключительно как создатели невероятно популярной приключенческой игры Genshin Impact, уже потихоньку продумывает свои будущие проекты. В частности, стало известно, что MiHoYo открывает в Монреале, канадской видеоигровой «кузнице», своё новое подразделение, которое займётся производством AAA-игры. Штат сотрудников в течение двух лет рассчитывают довести до сотни человек.

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Подразумевается, что данный проект станет кроссплатформенной высокобюджетной игрой с транспортными средствами, разнообразным ландшафтом и продвинутой системой разрушения. На текущий момент это все подробности, которые удалось выудить из скудного описания новой идеи от MiHoYo.

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Удастся ли коллективу создать второй феноменальный шедевр? Дважды так удачно сложиться звёзды, конечно, могут, но вероятность невысока.

#genshin impact #mihoyo
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