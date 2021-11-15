Есть нюанс: платных модов для игр Valve почти нет.

Сообщество создателей модификаций для сетевого шутера Team Fortress 2 обязательно должна порадовать новость о том, что Valve решила не взымать с них платежи за лицензию физического движка Havok. Ясность в данную ситуацию внёс владелец аккаунта TF2 Cut Content Wiki, предварительно связавшись с Valve. Как утверждает пользователь, он просто хотел получить лицензию на использование ассетов Team Fortress 2 из специального хранилища для разработчиков.

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Поддержка Valve сразу дала понять владельцу аккаунта TF2 Cut Content Wiki, что ей удалось достичь соглашения с Microsoft, чтобы будущим модификациям для игр Valve не понадобилось платить взнос за использование Havok.

По ценам на лицензирование Havok важно знать несколько моментов. Во-первых, ранее за право на использование движка нужно было заплатить $50 тысяч. Во-вторых, ценник был актуален только по отношению к коммерческим продуктам — для бесплатных модификаций лицензия не требовалась. Теперь создатели платных модификаций не придётся делать отчислений разработчикам Havok, но та же Valve дала понять, что приветствует распространение модов бесплатно.

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Владелец аккаунта TF2 Cut Content Wiki посчитал нужным дополнительно пояснить, что платных модификаций для Team Fortress 2 нету вовсе. Пользователи Steam смогут обнаружить на цифровой площадке только одну платную модификацию для игр от Valve — Aperture Tag: The Paint Gut Testing Initiative на базе Portal 2.