Сообщество создателей модификаций для сетевого шутера Team Fortress 2 обязательно должна порадовать новость о том, что Valve решила не взымать с них платежи за лицензию физического движка Havok. Ясность в данную ситуацию внёс владелец аккаунта TF2 Cut Content Wiki, предварительно связавшись с Valve. Как утверждает пользователь, он просто хотел получить лицензию на использование ассетов Team Fortress 2 из специального хранилища для разработчиков.
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Поддержка Valve сразу дала понять владельцу аккаунта TF2 Cut Content Wiki, что ей удалось достичь соглашения с Microsoft, чтобы будущим модификациям для игр Valve не понадобилось платить взнос за использование Havok.
По ценам на лицензирование Havok важно знать несколько моментов. Во-первых, ранее за право на использование движка нужно было заплатить $50 тысяч. Во-вторых, ценник был актуален только по отношению к коммерческим продуктам — для бесплатных модификаций лицензия не требовалась. Теперь создатели платных модификаций не придётся делать отчислений разработчикам Havok, но та же Valve дала понять, что приветствует распространение модов бесплатно.
Владелец аккаунта TF2 Cut Content Wiki посчитал нужным дополнительно пояснить, что платных модификаций для Team Fortress 2 нету вовсе. Пользователи Steam смогут обнаружить на цифровой площадке только одну платную модификацию для игр от Valve — Aperture Tag: The Paint Gut Testing Initiative на базе Portal 2.