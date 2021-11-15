Разработчики приключенческого экшена Sherlock Holmes: Chapter One опубликовали релизный трейлер проекта, в рамках которого напомнили всем зрителям о центральной теме сюжета.
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Главный герой, юный Шерлок Холмс, отправляется на остров Кордона с целью раскрыть тайну гибели своей матери. На новом месте сыщика встречают без особого энтузиазма. Постепенно герой понимает, что это место окутано тайнами, которые непременно нужно разгадать. Параллельно с этим Шерлоку придётся столкнуться с представителями тайного общества и попытаться сохранить самообладание.
Релиз Sherlock Holmes: Chapter One должен состояться 16 ноября на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Обладателям консолей предыдущего поколения придётся подождать чуть дольше.