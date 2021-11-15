Но улучшения чисто для галочки.

В современной игровой индустрии, увы, стало нормальным явлением выпускать игры по несколько раз, внедряя в них порой совсем незначительные изменения, оправдывающие добавление специального подзаголовка. Не стал исключением и платформер Oddworld Soulstorm, который уже 30 ноября получит издание Enhanced Edition.

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Для всех текущих обладателей Oddworld Soulstorm улучшенное издание будет бесплатным. В состав Enhanced Edition войдут улучшенные механики передвижения, изменённое поведение неигровых персонажей, а также будут исправлены некоторые баги и недоработки. Также будет добавлен специальный игровой режим Vykkers Labs, геймплейно напоминающий классическую Oddworld. Режим изначально закрыт и становится доступен только после прохождения основной игры.

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Наконец, Oddworld Soulstorm Enhanced Edition всё-таки доберётся до консолей Xbox Series и Xbox One. Изначальная версия была доступна только на PC и PlayStation.