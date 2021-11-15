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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Рейтинг GTA The Trilogy — The Definitive Edition на Metacritic продолжает падать: проект уже опустился ниже Warcraft III Reforged
Пробивание одного дна за другим — это уже какая-то тенденция.
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Казалось, что получить на Metacritic пользовательский рейтинг ниже, чем Warcraft III Reforged, уже невозможно — ниже просто некуда. Но, как оно часто бывает в таких случаях, со дна постучали, и «стукачком» оказался сборник GTA The Trilogy — The Definitive Edition, пользовательский рейтинг которого сегодня опустился до 0,5 балла из 10 возможных. Для сравнения, пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged, долгое время сохранявшей статус самой низкооценённой игры на Metacritic, на сегодняшний день составляет 0,6 балла из 10 возможных.

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Как бы то ни было, завоевать статус худшего игрового проекта в истории GTA The Trilogy — The Definitive Edition в ближайшее время не светит: для этого нужно «обогнать» такие общепризнанные тотальные провалы, как Madden NFL 21 и Madden NFL 22, не забыв и про WoW Classic Burning Crusade.

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Причин для столь негативного восприятия сборника хватает: здесь и непозволительно низкое общее качество продукта, и отвратительная оптимизация, и масса недоработок, и, до кучи, очень высокая стоимость. Просить «фуллпрайс» за пусть и сборник, но всё же ремастеров очень-очень старых и давно морально устаревших игр, иначе как наглостью назвать сложно. Вопрос «Куда смотрела Rockstar, когда провеляла работу своих подрядчиков?» лучше даже не поднимать, чтобы не расстраиваться.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
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