А когда-то мы Dark Souls проходили. Без руководств и читов. Видимо, свободного времени было больше.

В настоящее время у Back 4 Blood в Steam наблюдаются «смешанные» пользовательские оценки. В «цифрах» это 65 %, что означает в целом шаткое положение проекта, которое без должной поддержки со стороны разработчиков в любой момент может обернуться для проекта трагедией. К счастью, авторы игры из Turtle Rock Studios это понимают, поэтому на выходных опубликовали сообщение, из которого следует, что Back 4 Blood оказалась излишне требовательной к уровню отыгрыша. Как следствие, студия будет продолжать вносить в проект правки баланса.

реклама

В частности, Turtle Rock собирается снизить частоту появления особых заражённых, уменьшить скорость нанесения травматического урона, а также уменьшить бонус к скорости передвижения, даваемый соответствующими карточками. Как отмечают разработчики, бонус к скорости был столь существенным, что на высоких уровнях сложности игроки использовали его для «спидрана» — быстрого «пробега» по локациям и их преждевременного завершения.

Разработчики не хотят душить творческий подход к игровому процессу и будут поддерживать различные варианты прохождения Back 4 Blood, однако конкретно в данном случае необходимо внести балансные правки, поскольку игрок, собравший себе целую колоду карт на повышение скорости, зачастую намеренно оставляет свою команду позади, что в условиях Back 4 Blood фатально.

анонсы и реклама <b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке RTX 3060 Gigabyte Aorus за копейки, надо брать MSI RTX 3070 еще дешевле 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Выпустить обновление авторы собираются до конца ноября.