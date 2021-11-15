В настоящее время у Back 4 Blood в Steam наблюдаются «смешанные» пользовательские оценки. В «цифрах» это 65 %, что означает в целом шаткое положение проекта, которое без должной поддержки со стороны разработчиков в любой момент может обернуться для проекта трагедией. К счастью, авторы игры из Turtle Rock Studios это понимают, поэтому на выходных опубликовали сообщение, из которого следует, что Back 4 Blood оказалась излишне требовательной к уровню отыгрыша. Как следствие, студия будет продолжать вносить в проект правки баланса.
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В частности, Turtle Rock собирается снизить частоту появления особых заражённых, уменьшить скорость нанесения травматического урона, а также уменьшить бонус к скорости передвижения, даваемый соответствующими карточками. Как отмечают разработчики, бонус к скорости был столь существенным, что на высоких уровнях сложности игроки использовали его для «спидрана» — быстрого «пробега» по локациям и их преждевременного завершения.
Разработчики не хотят душить творческий подход к игровому процессу и будут поддерживать различные варианты прохождения Back 4 Blood, однако конкретно в данном случае необходимо внести балансные правки, поскольку игрок, собравший себе целую колоду карт на повышение скорости, зачастую намеренно оставляет свою команду позади, что в условиях Back 4 Blood фатально.
Выпустить обновление авторы собираются до конца ноября.