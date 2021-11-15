Деньги уже собраны досрочно.

Группа неравнодушных энтузиастов поставила перед собой амбициозную цель — выпуск печатного сборника с набором инструкций по прохождению разных частей Final Fantasy. Для осуществления своей мечты, которая сможет попасть в руки других, энтузиасты запустили кампанию на Kickstarter.

реклама

Если всё получится, то меценаты в скором времени смогут получить красочную книгу с большим количеством разделов. Авторы издания собираются в подробностях разобрать все главные части Final Fantasy, так называемые спин-оффы, сиквелы, приквелы и, конечно, ремейки. Каждой игре будет выделена отдельная глава, которая иногда будет «приправляться» эксклюзивным интервью с разработчиками.

анонсы и реклама <b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке RTX 3060 Gigabyte Aorus за копейки, надо брать MSI RTX 3070 еще дешевле 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

До завершения кампании на Kickstarter осталось ещё 28 дней, но уже сейчас можно с уверенностью говорить о её успешности: при заявленной цели для сбора в 11,4 тысяч долларов собрано уже почти 48 тысяч.