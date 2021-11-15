Группа неравнодушных энтузиастов поставила перед собой амбициозную цель — выпуск печатного сборника с набором инструкций по прохождению разных частей Final Fantasy. Для осуществления своей мечты, которая сможет попасть в руки других, энтузиасты запустили кампанию на Kickstarter.
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Если всё получится, то меценаты в скором времени смогут получить красочную книгу с большим количеством разделов. Авторы издания собираются в подробностях разобрать все главные части Final Fantasy, так называемые спин-оффы, сиквелы, приквелы и, конечно, ремейки. Каждой игре будет выделена отдельная глава, которая иногда будет «приправляться» эксклюзивным интервью с разработчиками.
До завершения кампании на Kickstarter осталось ещё 28 дней, но уже сейчас можно с уверенностью говорить о её успешности: при заявленной цели для сбора в 11,4 тысяч долларов собрано уже почти 48 тысяч.