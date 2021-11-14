Но вероятность опечатки никто не отменял.

Личные страницы разработчиков игр нередко становятся источниками информации о планах приютивших их студий. Так, например, издание Comic Book наткнулось на страницу одного из сотрудников Rockstar Games в деловой социальной сети LinkedIn, где чёрным по белому указано участие конкретно этого девелопера в работе над «RDR3 и другими проектами».

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Безусловно, на текущий момент к данной информации следует относиться с изрядной долей скептицизма, поскольку вероятность банальнейшей опечатки никто не отменял. С другой стороны, франшиза Red Dead Redemption достаточно популярна, о чём Rockstar постоянно рапортует посредством публикации квартальных и годовых финансовых отчётов, и продолжение ей совсем не повредит.

Кроме того, в пользу варианта с разработкой третьей номерной части серии можно привести комментарий главы Take-Two Interactive Штрауса Зельника, считающего, что франшизы Grand Theft Auto и Red Dead Redemption вполне могут быть столь же долгоиграющими, сколь франшиза «Джеймс Бонд». При условии, конечно, что проекты по ним будут выпускаться качественные.

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Как бы то ни было, даже если условная Red Dead Redemption 3 действительно находится в разработке, то на совсем зачаточных этапах, и её релиза нет смысла ждать ещё как минимум несколько лет. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть, сколько времени прошло с момента выхода Grand Theft Auto V (2013) и вспомнить, что официальных новостей о следующей части все эти годы как не поступало, так и не поступает. Что поделать — продавать одни и те же игры по несколько раз куда выгоднее, чем делать новые.