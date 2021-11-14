Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В резюме одного из сотрудников Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 3
Но вероятность опечатки никто не отменял.
анонсы и реклама
Недорогие MSI RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
MSI 3060 Ti Gaming X очень дешево в Ситилинке
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке

Личные страницы разработчиков игр нередко становятся источниками информации о планах приютивших их студий. Так, например, издание Comic Book наткнулось на страницу одного из сотрудников Rockstar Games в деловой социальной сети LinkedIn, где чёрным по белому указано участие конкретно этого девелопера в работе над «RDR3 и другими проектами».

реклама

Безусловно, на текущий момент к данной информации следует относиться с изрядной долей скептицизма, поскольку вероятность банальнейшей опечатки никто не отменял. С другой стороны, франшиза Red Dead Redemption достаточно популярна, о чём Rockstar постоянно рапортует посредством публикации квартальных и годовых финансовых отчётов, и продолжение ей совсем не повредит.

Кроме того, в пользу варианта с разработкой третьей номерной части серии можно привести комментарий главы Take-Two Interactive Штрауса Зельника, считающего, что франшизы Grand Theft Auto и Red Dead Redemption вполне могут быть столь же долгоиграющими, сколь франшиза «Джеймс Бонд». При условии, конечно, что проекты по ним будут выпускаться качественные.

анонсы и реклама
<b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Aorus за копейки, надо брать
MSI RTX 3070 еще дешевле
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Как бы то ни было, даже если условная Red Dead Redemption 3 действительно находится в разработке, то на совсем зачаточных этапах, и её релиза нет смысла ждать ещё как минимум несколько лет. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть, сколько времени прошло с момента выхода Grand Theft Auto V (2013) и вспомнить, что официальных новостей о следующей части все эти годы как не поступало, так и не поступает. Что поделать — продавать одни и те же игры по несколько раз куда выгоднее, чем делать новые.

#rockstar games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер: GTA 6 находится в производственном аду, а на PC всё же выйдет ремастер Red Dead Redemption
Rockstar в Grand Theft Auto Online отметит двадцатилетие Grand Theft Auto III
Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть вторая
17
Чистим процессор AMD спиртом и получаем прирост производительности, мое исследование
78
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-5200 G.Skill Ripjaws S5 (F5-5200U4040A16GX2-RS5K) объемом 32 Гбайт
57
В поисках нормальной материнской платы для AMD Ryzen 9 5950X
126
Как построить ПК мечты на СВО - мой опыт и советы для тех, кто решил сделать кастом СВО
58
Обзор и тест USB 3.0 Lexar M35 32GB из AliExpress
22
Как обслуживать и чистить измельчитель отходов (диспоузер) и надо ли это делать
21
Краткий обзор гигабитного коммутатора Kebidumei на 8 портов с AliExpress
18
Загадки истории: Потенциальные угрозы для СССР и расстановка сил в 1939 году
31
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
3

Сейчас обсуждают

Alex Ivanov
19:00
Матрицы пересмотрел?
Intel уже работает над поддержкой процессоров Core 13-го поколения Raptor Lake-S в Linux
VRoman
18:56
К сожалению во многих машинах с нормальной дистанций батареи весят с пол тонны. Даже если батареи будут по 10кг каждая, это не всем девкам будет под силу их вынимать и вставлять обратно.
Португальский Biliti Electric представил трехколесный электромобиль с горячей заменой батарей
stockclock
18:48
Какого-то хохла что-то возмутило в иностранной игре. Вся Россия неделю будет обсуждать ))) Хохол и его русские братья по разуму друг-друга стоят.
Украинских игроков возмутило наличие в Battlefield 2042 облика «зелёного человечка»
Николай Каташин
18:48
ни хуя не понятна на фото под соеди нение передней панели кроне спикера не видна не хуя
Обзор системной платы EPoX EP-4PDA3I v.3.3
Chimbal
18:47
В моем случае вышло дешевле чем заказывать аналогичное в местных интернет-магазинах :) А конкретно такая же Lexar M35 на 32 ГБ уже исчезла из продажи у меня, и стоила раза в 2 дороже в местных интерне...
Обзор и тест USB 3.0 Lexar M35 32GB из AliExpress
Senbon Petuch
18:43
> Все вышеперечисленное на фоне рекордной заболеваемости и смертности от ковида,дворца Путина и дырявого Рогозинского союза меркнет и тускнет С чего вдруг тускнет? Как эти факты меняют положение веще...
Украинских игроков возмутило наличие в Battlefield 2042 облика «зелёного человечка»
ev_rus
18:35
А у нынешнего даже запад рассказал об элитных анг квартирах.
Путин заявил, что долг властей - защищать аватары граждан в метавселенных
SATelit
18:33
Да, как раз для таких как ты. Синяя пелена у тебя я смотрю зрение отнимает, это как раз реальные тесты, а не твой сектансткий эксель синтетического чанбенча у которого результаты меняются от версии к ...
5 причин, по которым я соберу новый компьютер на Ryzen 5 5600X, а не Core i5-12600K
ev_rus
18:32
Самих параша затягивает, страна под западным управлением, презик по всем бегает как собачонка, скулит про транзит "грязного" газа, копеечку с него иметь, женщины на секс-экспорт в соседние страны, но ...
Путин заявил, что долг властей - защищать аватары граждан в метавселенных
Inqizitor
18:31
Хватит врать, Крым при Екатерине в том числе солдаты с Малороссии освобождали, поэтому принадлежность Крыма решилась, когда в 1991 каждый остался при своём.
Украинских игроков возмутило наличие в Battlefield 2042 облика «зелёного человечка»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем