Личные страницы разработчиков игр нередко становятся источниками информации о планах приютивших их студий. Так, например, издание Comic Book наткнулось на страницу одного из сотрудников Rockstar Games в деловой социальной сети LinkedIn, где чёрным по белому указано участие конкретно этого девелопера в работе над «RDR3 и другими проектами».
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Безусловно, на текущий момент к данной информации следует относиться с изрядной долей скептицизма, поскольку вероятность банальнейшей опечатки никто не отменял. С другой стороны, франшиза Red Dead Redemption достаточно популярна, о чём Rockstar постоянно рапортует посредством публикации квартальных и годовых финансовых отчётов, и продолжение ей совсем не повредит.
Кроме того, в пользу варианта с разработкой третьей номерной части серии можно привести комментарий главы Take-Two Interactive Штрауса Зельника, считающего, что франшизы Grand Theft Auto и Red Dead Redemption вполне могут быть столь же долгоиграющими, сколь франшиза «Джеймс Бонд». При условии, конечно, что проекты по ним будут выпускаться качественные.
Как бы то ни было, даже если условная Red Dead Redemption 3 действительно находится в разработке, то на совсем зачаточных этапах, и её релиза нет смысла ждать ещё как минимум несколько лет. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть, сколько времени прошло с момента выхода Grand Theft Auto V (2013) и вспомнить, что официальных новостей о следующей части все эти годы как не поступало, так и не поступает. Что поделать — продавать одни и те же игры по несколько раз куда выгоднее, чем делать новые.