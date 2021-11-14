Полумера? Несомненно. Работает? Худо-бедно. А этого уже достаточно.

Можно ли было предположить, что ремастеры игр 17—20-летней давности будут невыносимо «тормозить» на суперсовременных компьютерах 2021 года выпуска? Звучит, как какая-то злая шутка или кошмар, но подрядчики, которых Rockstar благословила на производство сборника GTA The Trilogy — The Definitive Edition, смогли сделать кошмар явью.

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В частности, даже у пользователей с почти невозможными к получению в наши дни видеокартами GeForce RTX 3080 Ti наблюдаются просадки ниже минимально комфортного показателя в 60 fps, чему никакого оправдания нет и быть не может. Ждать ли обновления, а если и ждать, то когда — пока неясно, поэтому игроки методом научного тыка нашли временное решение проблемы.

Чтобы нормализовать, а если точнее, то довести и заблокировать частоту кадров на отметке в 60 fps, нужно выполнить два действия. Первое: если частота обновления вашего монитора превышает 60 Гц, то принудительно ограничьте её данным показателем в панели управления драйвером графического ускорителя. Второе: в параметры запуска игр сборника GTA The Trilogy — The Definitive Edition добавьте команду -dx12. Она будет форсировать использование игрой API DirectX 12, с которым проект функционирует заметно адекватнее. Прописать данную команду надо в каждой из трёх игр сборника по отдельности.

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Да, ни о каких 100+ кадрах в секунду при 144 Гц обновления монитора в данном случае и речи быть не может, но это лучше, чем постоянные «обвалы» фреймрейта до 40—45 fps в номинальном режиме работы проекта.