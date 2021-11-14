Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Игроки нашли способ стабилизации производительности GTA The Trilogy — The Definitive Edition
Полумера? Несомненно. Работает? Худо-бедно. А этого уже достаточно.
анонсы и реклама
Недорогие MSI RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
MSI 3060 Ti Gaming X очень дешево в Ситилинке
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке

Можно ли было предположить, что ремастеры игр 17—20-летней давности будут невыносимо «тормозить» на суперсовременных компьютерах 2021 года выпуска? Звучит, как какая-то злая шутка или кошмар, но подрядчики, которых Rockstar благословила на производство сборника GTA The Trilogy — The Definitive Edition, смогли сделать кошмар явью.

реклама

В частности, даже у пользователей с почти невозможными к получению в наши дни видеокартами GeForce RTX 3080 Ti наблюдаются просадки ниже минимально комфортного показателя в 60 fps, чему никакого оправдания нет и быть не может. Ждать ли обновления, а если и ждать, то когда — пока неясно, поэтому игроки методом научного тыка нашли временное решение проблемы.

Чтобы нормализовать, а если точнее, то довести и заблокировать частоту кадров на отметке в 60 fps, нужно выполнить два действия. Первое: если частота обновления вашего монитора превышает 60 Гц, то принудительно ограничьте её данным показателем в панели управления драйвером графического ускорителя. Второе: в параметры запуска игр сборника GTA The Trilogy — The Definitive Edition добавьте команду -dx12. Она будет форсировать использование игрой API DirectX 12, с которым проект функционирует заметно адекватнее. Прописать данную команду надо в каждой из трёх игр сборника по отдельности.

анонсы и реклама
<b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Aorus за копейки, надо брать
MSI RTX 3070 еще дешевле
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Да, ни о каких 100+ кадрах в секунду при 144 Гц обновления монитора в данном случае и речи быть не может, но это лучше, чем постоянные «обвалы» фреймрейта до 40—45 fps в номинальном режиме работы проекта.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Инсайдер: GTA 6 находится в производственном аду, а на PC всё же выйдет ремастер Red Dead Redemption
Rockstar в Grand Theft Auto Online отметит двадцатилетие Grand Theft Auto III
Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я соберу новый компьютер на Ryzen 5 5600X, а не Core i5-12600K
217
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть вторая
15
Чистим процессор AMD спиртом и получаем прирост производительности, мое исследование
78
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-5200 G.Skill Ripjaws S5 (F5-5200U4040A16GX2-RS5K) объемом 32 Гбайт
52
В поисках нормальной материнской платы для AMD Ryzen 9 5950X
117
Как построить ПК мечты на СВО - мой опыт и советы для тех, кто решил сделать кастом СВО
56
Обзор и тест USB 3.0 Lexar M35 32GB из AliExpress
18
Обзор и применение старого корпуса Super Power из 2003 года
25
Как обслуживать и чистить измельчитель отходов (диспоузер) и надо ли это делать
21
Краткий обзор гигабитного коммутатора Kebidumei на 8 портов с AliExpress
16

Сейчас обсуждают

Denis Cherednichenko
15:50
Это комуто интересно?
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посетили стрелковый полигон и записали звуки оружия для игры
Inqizitor
15:49
Де факто и де юре Крым украинский, то, что его отжали в 2014 - вообще ничего не значит.
Украинских игроков возмутило наличие в Battlefield 2042 облика «зелёного человечка»
Barash
15:48
Не обращайте внимание. Увы, это реалии существования на сайте общедоступной платформы для публикации своих блогов.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посетили стрелковый полигон и записали звуки оружия для игры
Denis Cherednichenko
15:47
А мож пусть себе ниже пояса ее заткнут?
Игроки нашли способ стабилизации производительности GTA The Trilogy — The Definitive Edition
Валерий Шапорев
15:47
Слился тут только ты. Так и не увидел от тебя списка. Не вижу смысла продолжать беседу с челвоеком у которого вообще нет никаких аргументов
5 причин, по которым я соберу новый компьютер на Ryzen 5 5600X, а не Core i5-12600K
Inqizitor
15:47
Всё правильно. Сергей Кокурин - герой, как героями были советские пограничники, первыми принявшие удар фашистов. Но ты не объяснишь очевидные аналогии. И разницы нет, русские фашисты или немецкие, все...
Украинских игроков возмутило наличие в Battlefield 2042 облика «зелёного человечка»
Manager
15:44
Ну приведите конкретику, где какие рабочие рабочие температуры мосфетов. Я лично спецификации мосфетов Texas Instruments X95410RR (до 90А) на Dark Hero не нашел. На сайте TI их нет. Но обычно у полупр...
В поисках нормальной материнской платы для AMD Ryzen 9 5950X
Chimbal
15:38
Потому я делаю разборку и показываю из чего собрана вещь :)
Краткий обзор гигабитного коммутатора Kebidumei на 8 портов с AliExpress
typym6ek
15:37
Ты на 3 дня опоздал... Вы вообще проверяете что постите? https://overclockers.ru/softnews/show/114830/gsc-game-world-pokazala-process-zapisi-zvukov-oruzhiya-dlya-s-t-a-l-k-e-r-2-heart-of-chernobyl
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посетили стрелковый полигон и записали звуки оружия для игры
omoikane
15:37
Это факт многие отписавшиеся жители Украины и не скрывают этого тот же Inqizitor и так далее :D Так что задай этот вопрос себе.
Путин заявил, что долг властей - защищать аватары граждан в метавселенных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем