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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторитетный инсайдер: разработка многострадального экшена Skull & Bones от Ubisoft близится к завершению
Да неужели!
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О том, что Ubisoft трудится над многообещающим боевиком про морские сражения Slull & Bones, мы впервые узнали ещё в далёком 2017-м году. С тех пор — крупицы информации, слухи о проблемах, инсайдерская информация о перезапуске производства, смене руководства в студии-разработчике. В общем, сплошной негатив и мрак. Но, похоже, всё же увидеть игру во всём её великолепии в следующем году — не такая уж недостижимая мечта. О том, что в начале 2022-го должно стартовать внутреннее бета-тестирование проекта, сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон, ни одна публикация от которого пока не оказывалась ложной.

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Как считает Хендерсон, данное обстоятельство означает достаточно высокую степень готовности Skull & Bones, поэтому не исключено, что Ubisoft наконец-то покажет проект в рамках некоего крупного мероприятия — например, E3 2022.

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Отметим, что разработка Skull & Bones, если верить инсайдерам, перезапускалась как минимум дважды, поэтому вспоминать о её обозначенном несколько лет назад сеттинге и геймплейных особенностях на текущий момент бессмысленно: скорее всего, всё уже не раз поменялось. Таким образом, остаётся только надеяться на то, что Ubisoft доведёт проект до завершения, и он не обернётся для компании «трескучим» провалом.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
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