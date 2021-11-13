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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Подробности Steam Deck с презентации для разработчиков: интерфейс, варианты комплектации, поддержка AMD FSR, процессор Aerith и многое другое
Об устройстве рассказали во всех подробностях.
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Вчера, 12 ноября, компания Valve провела презентацию консоли Steam Deck для разработчиков игр. В рамках трансляции был в деталях представлен внешний вид устройства и его интерфейс, особое внимание уделялось производительности Steam Deck с подробным описанием аппаратных возможностей консоли. Обо всём этом мы сейчас вам и расскажем.

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Итак, Steam Deck работает на чипе AMD под названием Aerith («Аэрис»). Это гибридный процессор с диапазоном TDP от 4 до 15 Вт, он включает в себя:

  • 4-ядерный и 8-поточный процессор на архитектуре AMD Zen 2 с таковой частотой 2,4-3,5 ГГц;
  • 8 вычислительных блоков AMD RDNA 2 с тактовой частотой 1,0-1,6 ГГц.

На консоли установлено 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 с общей пропускной способностью 88 Гбайт/с (четыре 32-разрядных канала). Объём выделенной видеопамяти составляет всего 1 Гбайт, но при необходимости графический процессор может получит доступ к дополнительным 8 Гбайт общей памяти.

Компания AMD в данный момент работает над драйверами, которые обеспечат поддержку Vulkan Dynamic Rendering, а технология масштабирования и увеличения производительности AMD FSR будет поддерживаться на уровне системы.

Меню поиска.

Используемый в Steam Deck чип, как утверждает производитель, должен работать на заявленных частотах при любых внешних условиях: наличие/отсутствие зарядки, автономная работа, высокая температура окружающей среды.

С блоком питания на 45 Вт консоль может заряжаться и одновременно обеспечивать работу периферийных устройств с общей мощностью до 7,5 Вт.

Центр уведомлений.

В рамках презентации Valve также рассказала, что установленный на Steam Deck порт USB-C может выводить изображение сразу на два монитора с разрешением 4K и частотой обновления матрицы 60 Гц. Дополнительная док-станция будет оснащена портом Gigabit Ethernet.

Главное меню.

В продажу должны поступить три варианта Steam Deck, которые будут различаться между собой объёмом предустановленной памяти:

  • 64 Гбайт (eMMC),
  • 256 (NVMe SSD);
  • 512 Гбайт (NVMe SSD).

Каждая модель будет оснащена слотом для карты памяти microSD. Valve предупредила, что на Steam Deck с памятью eMMC игры будут загружаться на 12 % медленнее, чем на остальных устройствах. А с SD-карты загрузка игры будет на 18 % медленнее.

С целью увеличения времени автономной работы Steam Deck компания Valve рекомендует разработчикам ограничивать частоту кадров в играх. На консоли также будет общий ограничитель частоты кадров, который рекомендовано включать в тех случаях, если функции ограничения FPS нет в самой игре.

Настройки управления.

Картинки с интерфейсом (главная страница, окошко с поиском, центр уведомлений, настройки управления, контекстные меню) вы можете рассмотреть где-то здесь, неподалёку.

Контекстные меню.

Другие подробности об устройстве мы выдадим тезисно:

  • Steam Deck не предназначена для работы с VR;
  • поддержка 5G и LTE пока не планируется;
  • звук на всех консолях калибруется прямо на производстве. Для стереодинамиков здесь предусмотрены усилитель и DSP;
  • в рамках презентации Steam Deck разработчики показали устройство в расцветке Portal — даже логотип лаборатории Aperture был нанесён на заднюю крышку. Пока речь идёт о прототипе, судьба которого до конца не определена;
  • Valve намерена опубликовать API с несколькими IME и наборами языков;
  • настольную версию Steam ждёт большое обновление с заменой на интерфейс Deck UI. После выхода обновления версии оболочки цифрового магазина для настольных компьютеров и Steam Deck будут всегда обновляться одновременно (или почти одновременно);
  • базовая версия Steam Deck с памятью eMMC будет стоить $400.

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Все заинтересованные также могут изучить запись трансляции, которая, к слову, длится почти 4 часа.

#steam #valve #steam deck
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