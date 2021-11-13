Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Голосовой чат в Battlefield 2042 появится только после релиза
И то, неизвестно, когда. С другой стороны, многие ли им там пользуются?
анонсы и реклама
Недорогие MSI RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
RTX 3060 Gigabyte Aorus за копейки, надо брать
MSI 3060 Ti Gaming X очень дешево в Ситилинке
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке

Похоже, как минимум одной «недоделкой» в Battlefield 2042 стало больше: в рамках сессии вопросов-ответов с журналистами издания Washington Post представители студии DICE подтвердили, что голосовой чат, который сейчас отсутствует в недельной ранней версии для предзаказчиков дорогих изданий игры, не будет доступен и 19 ноября, в день глобального релиза.

реклама

Причинами данного обстоятельства разработчики не поделились, но отметили, что, по статистике, игроки в Battlefield если и пользуются голосовыми чатами, то предпочитают сторонний софт вроде Discord или встроенные системы консолей PlayStation и Xbox.

И хотя в стандартном режиме Battlefield голосовой чат действительно ни к чему — в реалиях 64 участников в одной команде это неизбежно превратится в бессмысленный балаган — журналисты справедливо отмечают, что в том же режиме Hazard Zone, рассчитанном на командное взаимодействие в рамках небольшого отряда, голосовой чат является практически обязательным элементом игрового процесса.

анонсы и реклама
<b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
MSI RTX 3070 еще дешевле
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Сколь долго предстоит ждать появления данной базовой для любого шутера функциональности, не уточняется.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Предзаказ Battlefield 2042 занял три места в топ-10 недельного чарта продаж в Steam
«Лучшая антиреклама»: игроки обстреляли тормозящий PC-трейлер Battlefield 2042 «дизлайками»
В FIFA 22 уже сыграли более девяти миллионов человек, а саму франшизу могут переименовать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я соберу новый компьютер на Ryzen 5 5600X, а не Core i5-12600K
178
Аналитики ждут Bitcoin за $100 000, а Ethereum 2.0 вернет видеокарты на полки магазинов
75
Чистим процессор AMD спиртом и получаем прирост производительности, мое исследование
73
Разрешение экрана занижает производительность AMD – мое исследование в 100 популярных играх
67
Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии
123
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-5200 G.Skill Ripjaws S5 (F5-5200U4040A16GX2-RS5K) объемом 32 Гбайт
37
Обзор и применение старого корпуса Super Power из 2003 года
25
Обзор и тест USB 3.0 Lexar M35 32GB из AliExpress
15
Как обслуживать и чистить измельчитель отходов (диспоузер) и надо ли это делать
20
Humankind: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
4

Сейчас обсуждают

[ AtoM ]
18:31
а если взять по нормальной цене . хотя бы 145к , то все отбивается за год. а если более выгодные карты брать, то и вовсе 8-9 мес!
Доходы майнеров Эфира снизились на фоне роста цен на видеокарты и сжигания криптовалюты на $4 млрд
ахахах
18:31
а гиперзвук чё пиндосы никак несделают
Власти США отвергли план Intel по расширению производства в Китае
Кеша
18:29
на карту посмотрел такое. кабуто инием покрылась.
Как построить ПК мечты на СВО - мой опыт и советы для тех, кто решил сделать кастом СВО
Anglesmith
18:25
На TPU уже прямо рекомендуют отключать E-ядра: https://www.techpowerup.com/review/alder-lake-windows-10-performance/
Intel уже работает над поддержкой процессоров Core 13-го поколения Raptor Lake-S в Linux
Jurij Kurlapov
18:23
С лета ебошит Заглот одно и тоже. Только слова переставляет. Как ему платят за этот бред? Вообще чтоли админы не читают его опусы? Или это тупо чат робот?
Доходы майнеров Эфира снизились на фоне роста цен на видеокарты и сжигания криптовалюты на $4 млрд
ахахах
18:23
на даче стиралка есть сделано в СССР на ней написано,так она ещё с 70-х годов того века работает и без всяких ремонтов
Власти США отвергли план Intel по расширению производства в Китае
REY_B_
18:23
Фиат всегда считался "защитным активом". Ну сожрёт инфляция десяток-другой процентов. Это всё равно в разы меньше чем в случае обвала, могут упасть "ценные" бумаги.
Доходы майнеров Эфира снизились на фоне роста цен на видеокарты и сжигания криптовалюты на $4 млрд
Simon Crebbs
18:23
Хорошая статья. Всё чётко, подробно и по делу.
Как построить ПК мечты на СВО - мой опыт и советы для тех, кто решил сделать кастом СВО
Yolanda Tarska
18:14
Так и есть, при покупке телефона вот был выбор Galaxy S21 или iPhone12, так Samsung просто смотрится как более современная модель, особенно если включена, тут сразу тонкие рамки, экран на весь корпус....
iPhone 12 стал самым красивым смартфоном 2021 года по версии престижной премии Red Dot Awards
Сергей Уваров
18:13
Печатать деньги перестали. Инвесторы будут в фиат уходить. Как валюта Эфир и Биткоин на хрен никому не нужны.
Доходы майнеров Эфира снизились на фоне роста цен на видеокарты и сжигания криптовалюты на $4 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем