И то, неизвестно, когда. С другой стороны, многие ли им там пользуются?

Похоже, как минимум одной «недоделкой» в Battlefield 2042 стало больше: в рамках сессии вопросов-ответов с журналистами издания Washington Post представители студии DICE подтвердили, что голосовой чат, который сейчас отсутствует в недельной ранней версии для предзаказчиков дорогих изданий игры, не будет доступен и 19 ноября, в день глобального релиза.

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Причинами данного обстоятельства разработчики не поделились, но отметили, что, по статистике, игроки в Battlefield если и пользуются голосовыми чатами, то предпочитают сторонний софт вроде Discord или встроенные системы консолей PlayStation и Xbox.

И хотя в стандартном режиме Battlefield голосовой чат действительно ни к чему — в реалиях 64 участников в одной команде это неизбежно превратится в бессмысленный балаган — журналисты справедливо отмечают, что в том же режиме Hazard Zone, рассчитанном на командное взаимодействие в рамках небольшого отряда, голосовой чат является практически обязательным элементом игрового процесса.

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Сколь долго предстоит ждать появления данной базовой для любого шутера функциональности, не уточняется.