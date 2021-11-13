Похоже, как минимум одной «недоделкой» в Battlefield 2042 стало больше: в рамках сессии вопросов-ответов с журналистами издания Washington Post представители студии DICE подтвердили, что голосовой чат, который сейчас отсутствует в недельной ранней версии для предзаказчиков дорогих изданий игры, не будет доступен и 19 ноября, в день глобального релиза.
реклама
Причинами данного обстоятельства разработчики не поделились, но отметили, что, по статистике, игроки в Battlefield если и пользуются голосовыми чатами, то предпочитают сторонний софт вроде Discord или встроенные системы консолей PlayStation и Xbox.
И хотя в стандартном режиме Battlefield голосовой чат действительно ни к чему — в реалиях 64 участников в одной команде это неизбежно превратится в бессмысленный балаган — журналисты справедливо отмечают, что в том же режиме Hazard Zone, рассчитанном на командное взаимодействие в рамках небольшого отряда, голосовой чат является практически обязательным элементом игрового процесса.
Сколь долго предстоит ждать появления данной базовой для любого шутера функциональности, не уточняется.