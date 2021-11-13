Расширение — значит, у студии всё более чем в порядке.

Финская студия Remedy, у которой всё в целом достаточно хорошо, объявила о расширении своего коллектива: в следующем году в соседней Швеции появится новое подразделение компании, которое будет помогать основному офису в производстве его дальнейших проектов.

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Планируется, что к концу следующего года в новом подразделении Remedy будут трудиться до двадцати пяти сотрудников, совмещая как удалённую работу, так и труд в офисе с личным общением друг с другом. Естественно, на выбор. Как пишет руководство компании, пандемия показала, что Remedy — это «душевное состояние», а не какое-то определённое место в Финляндии.

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В настоящее время Remedy трудится сразу над несколькими проектами: над некой новой AAA-игрой, над ещё одним проектом, сценарий для которого пишет сам глава студии Сэм Лэйк, сетевым ответвлением Control под названием Condor, и ещё как минимум над одной таинственной игрой.