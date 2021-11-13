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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аудитория Fallout 76 за три года составила 11 миллионов человек
Это, по современным меркам, да ещё и в пандемию, совсем немного.
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Завтра Bethesda отметит третью годовщину со дня выхода Fallout 76, ну а сегодня разработчики поделились с нами статистикой, которой, по их мнению, можно гордиться. Итак, число игроков, за три года присоединившихся к «восстановлению Аппалачии», превысило одиннадцать миллионов.

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Кроме того, разработчики поделились любопытной инфографикой. Она огромная, поэтому в рамках данного материала мы перечислим лишь парочку наиболее интересных пунктов статистической информации. Так, например, выяснилось, что большинство игроков предпочитают устанавливать свой модуль C.A.M.P. в Лесу, а наиболее популярной захватываемой мастерской является электростанция «Посейдон Энерджи». В магазинах игроки, если не считать боеприпасы, чаще всего покупают стимуляторы, сыворотки «Сумчатый», а также самодельные карабины.

Вместе с тем сейчас в Fallout 76 и вплоть до 15 ноября проходит пробный период подписки Fallout 1st. Чтобы получить к нему доступ, надо лишь зайти в «Атомную лавку» и выбрать соответствующий «товар».

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Стоит отметить, что поначалу Fallout 76 «фонила» различными ошибками и недоработками, но впоследствии Bethesda всё починила, так что сейчас проект вполне достоин внимания геймеров.

#bethesda softworks #bethesda game studios #fallout 76
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