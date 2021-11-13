Это, по современным меркам, да ещё и в пандемию, совсем немного.

Завтра Bethesda отметит третью годовщину со дня выхода Fallout 76, ну а сегодня разработчики поделились с нами статистикой, которой, по их мнению, можно гордиться. Итак, число игроков, за три года присоединившихся к «восстановлению Аппалачии», превысило одиннадцать миллионов.

реклама

Кроме того, разработчики поделились любопытной инфографикой. Она огромная, поэтому в рамках данного материала мы перечислим лишь парочку наиболее интересных пунктов статистической информации. Так, например, выяснилось, что большинство игроков предпочитают устанавливать свой модуль C.A.M.P. в Лесу, а наиболее популярной захватываемой мастерской является электростанция «Посейдон Энерджи». В магазинах игроки, если не считать боеприпасы, чаще всего покупают стимуляторы, сыворотки «Сумчатый», а также самодельные карабины.

Вместе с тем сейчас в Fallout 76 и вплоть до 15 ноября проходит пробный период подписки Fallout 1st. Чтобы получить к нему доступ, надо лишь зайти в «Атомную лавку» и выбрать соответствующий «товар».

анонсы и реклама <b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать MSI RTX 3070 еще дешевле 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Стоит отметить, что поначалу Fallout 76 «фонила» различными ошибками и недоработками, но впоследствии Bethesda всё починила, так что сейчас проект вполне достоин внимания геймеров.