Завтра Bethesda отметит третью годовщину со дня выхода Fallout 76, ну а сегодня разработчики поделились с нами статистикой, которой, по их мнению, можно гордиться. Итак, число игроков, за три года присоединившихся к «восстановлению Аппалачии», превысило одиннадцать миллионов.
реклама
Кроме того, разработчики поделились любопытной инфографикой. Она огромная, поэтому в рамках данного материала мы перечислим лишь парочку наиболее интересных пунктов статистической информации. Так, например, выяснилось, что большинство игроков предпочитают устанавливать свой модуль C.A.M.P. в Лесу, а наиболее популярной захватываемой мастерской является электростанция «Посейдон Энерджи». В магазинах игроки, если не считать боеприпасы, чаще всего покупают стимуляторы, сыворотки «Сумчатый», а также самодельные карабины.
Вместе с тем сейчас в Fallout 76 и вплоть до 15 ноября проходит пробный период подписки Fallout 1st. Чтобы получить к нему доступ, надо лишь зайти в «Атомную лавку» и выбрать соответствующий «товар».
Стоит отметить, что поначалу Fallout 76 «фонила» различными ошибками и недоработками, но впоследствии Bethesda всё починила, так что сейчас проект вполне достоин внимания геймеров.