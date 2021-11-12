Редмондцы опять играют в «честную конкуренцию».

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MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

Компания Microsoft решила изменить работу протокола microsoft-edge в сборке Windows 11 под номером 22494, которая вышла ещё 4 ноября в канале разработчиков. После соответствующего изменения система будет запрещать любых сторонним приложениям обрабатывать ссылки, связанные с браузером Edge.

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Напомним, в различных разделах операционной системы и в результатах поиска из меню «Пуск» используются унифицированные идентификаторы (URI). К таким ссылкам теперь всегда будет добавляться префикс «microsoft-edge://», принудительно открывающий ссылку в браузере Microsoft.

Тестеры проверили, что система попытается принудительно запустить Edge даже в том случае, если пользователь решит удалить браузер. В таком случае будет открываться пустое окно UWP с сообщением об ошибке. Эксперты сходятся во мнении, что подобное решение о запрете открывания системных ссылок связано исключительно с желанием Microsoft продвигать свой браузер Edge.

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Чуть ранее мы писали вам, что в Windows 11 усложнился процесс выбора браузера по умолчанию: пользователю приходится указывать в настройках проставлять отдельно нужную программу для каждого типа ссылок и файлов.