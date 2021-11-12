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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ведущий сценарист Assassin’s Creed вернулся в Ubisoft спустя всего семь месяцев «свободного плавания»
Видимо, талант создания Assassin’s Creed в других коллективах не совсем востребован. Ведь там игры делать надо.
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В конце марта этого года Дерби Макдевитт, сценарист серии Assassin’s Creed и, в частности, ведущий сценарист «Вальгаллы», объявил об уходе из Ubisoft. Какими бы то ни было подробностями своей трудовой деятельности «после Ubisoft» Макдевитт не делился: известно лишь, что он трудился в монреальском коллективе Illogika. И, кажется, у молчаливости была причина: сегодня разработчик сообщил о возвращении в Ubisoft.

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По сути, Макдевитт возвращается в то же место и, судя по радостному тексту его автора, на ту же должность: блудный сценарист продолжит заниматься серией Assassin’s Creed, чему безмерно рад.

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По всей видимости, мы имеем дело с психологией — когда человек резко меняет свою жизнь и впоследствии понимает, насколько шикарной она была у него до всех перемен. Повезло, что взяли обратно: обычно подобные кресла остыть не успевают.

#ubisoft #ubisoft montreal
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