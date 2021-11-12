Процесс создания современных мультфильмов — это уже давно не покадровое рисование будущей ленты армией художников, а работа с монитором, клавиатурой и мышкой. Тем не менее, производство мультфильмов всё равно остаётся трудоёмким процессом, занимающим колоссальное количество времени. Повысить производительность труда художников и аниматоров может использование игровых движков, о чём в беседе с ТАСС в рамках тренинга для финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена» сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
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По словам госпожи Слащевой, использование игрового движка для создания мультфильма по-прежнему остаётся очень трудоёмким процессом, однако «если всё получится», то работу получится завершать вдвое быстрее, чем в случае с традиционной анимацией, что, безусловно, очень важно для любого производителя. И первым отечественным мультфильмом, при создании которого использовался игровой движок, в данном случае Unreal Engine от Epic Games, станет «Формула воды».
«Формула воды» подразумевается как полнометражный мультфильм для семейного просмотра. Действие картины разворачивается на постапокалиптической планете, водоёмы которой практически полностью состоят из солёной воды, а те немногие имеющиеся на ней пресные источники находятся во власти местного мафиози. Единственной, кому хватило духу воспротивиться сложившейся ситуации, оказывается 18-летняя девушка Дана. Презентация картины должна состояться в 2023 году.