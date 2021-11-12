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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Союзмультфильм» сделает первый в России полнометражный мультфильм на игровом движке Unreal Engine
Какой версии, почему-то не уточняется.
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Процесс создания современных мультфильмов — это уже давно не покадровое рисование будущей ленты армией художников, а работа с монитором, клавиатурой и мышкой. Тем не менее, производство мультфильмов всё равно остаётся трудоёмким процессом, занимающим колоссальное количество времени. Повысить производительность труда художников и аниматоров может использование игровых движков, о чём в беседе с ТАСС в рамках тренинга для финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена» сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

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Источник изображения: Epic Games, презентация Unreal Engine 5.

По словам госпожи Слащевой, использование игрового движка для создания мультфильма по-прежнему остаётся очень трудоёмким процессом, однако «если всё получится», то работу получится завершать вдвое быстрее, чем в случае с традиционной анимацией, что, безусловно, очень важно для любого производителя. И первым отечественным мультфильмом, при создании которого использовался игровой движок, в данном случае Unreal Engine от Epic Games, станет «Формула воды».

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«Формула воды» подразумевается как полнометражный мультфильм для семейного просмотра. Действие картины разворачивается на постапокалиптической планете, водоёмы которой практически полностью состоят из солёной воды, а те немногие имеющиеся на ней пресные источники находятся во власти местного мафиози. Единственной, кому хватило духу воспротивиться сложившейся ситуации, оказывается 18-летняя девушка Дана. Презентация картины должна состояться в 2023 году.

#epic games #unreal engine
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