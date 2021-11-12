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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработка Payday 3 идёт по плану, игра должна выйти в 2023-м
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Если вы пристально следите за игровой промышленностью, то наверняка помните, что у компании Starbreeze несколько лет назад были огромные финансовые проблемы. Судьба конторы и её проектов была, мягко говоря, неопределённой, но впоследствии руководство Starbreeze нашло решение проблем и потихоньку выкарабкивается из, фигурально выражаясь, ямы.

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Как следствие, производство будущих проектов, среди которых новая часть «грабительских» боевиков Payday, налаживается и идёт согласно плану. В частности, руководство Starbreeze в очередной раз подтвердило, что выход Payday 3 должен состояться в 2023 году.

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Что касается экономической составляющей доклада руководства Starbreeze, то за год (по сравнению с третьим кварталом 2020-го) чистые продажи компании выросли на 8,3 % и составили $3,9 млн по сравнению с $3,6 млн соответственно.

#starbreeze #payday 3
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