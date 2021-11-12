Starbreeze практически восстановилась.

Если вы пристально следите за игровой промышленностью, то наверняка помните, что у компании Starbreeze несколько лет назад были огромные финансовые проблемы. Судьба конторы и её проектов была, мягко говоря, неопределённой, но впоследствии руководство Starbreeze нашло решение проблем и потихоньку выкарабкивается из, фигурально выражаясь, ямы.

реклама

Как следствие, производство будущих проектов, среди которых новая часть «грабительских» боевиков Payday, налаживается и идёт согласно плану. В частности, руководство Starbreeze в очередной раз подтвердило, что выход Payday 3 должен состояться в 2023 году.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке <b>3060 Gigabyte Aorus за копейки</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать MSI RTX 3070 еще дешевле 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Что касается экономической составляющей доклада руководства Starbreeze, то за год (по сравнению с третьим кварталом 2020-го) чистые продажи компании выросли на 8,3 % и составили $3,9 млн по сравнению с $3,6 млн соответственно.