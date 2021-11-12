Да отлично выглядит, что ж кривить душой.

Автор YouTube-канала Digital Dreams продолжает словно из рога изобилия осыпать всех того желающих многочисленными видеороликами с демонстрацией сильно модифицированных, в том числе и в графическом плане, видеоигр. Поскольку вчера состоялся релиз «Юбилейного издания» культовой The Elder Scrolls V Skyrim, то тема для «нового выпуска» была предрешена судьбой.

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Энтузиаст снарядил The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition одной тысячей тремястами модификациями и, воспользовавшись мощью своего компьютера, главным компонентом которого является графический ускоритель GeForce RTX 3090, записал видеоролик. На который мы, собственно, и будем облизываться.

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Стоит отметить, что с выходом «Юбилейного издания» многие из существующих модификаций для TES V Skyrim Special Edition перестали работать. Так что если вы не хотите ждать, пока авторы дорогих вашему сердцу модификаций обновят свои творения, если они вообще собираются это делать, то с обновлением до Anniversary Edition следует повременить. Тем более что обновление всё равно платное.