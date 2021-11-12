Кто прав, кто нет?

Многое было сказано и написано касательно Bright Memory Infinite, и вот, сегодня настала пора проверить это всё на практике: несколько часов назад расширенная и во многом улучшенная версия оригинальной Bright Memory от разработчика-одиночки стала доступна всем желающим.

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И вот, судя по первым пользовательским оценкам, ожидание того стоило. На момент публикации данной заметки средний рейтинг Bright Memory Infinite в Steam составлял 93 % на основании более двух тысяч отзывов, что можно смело и без угрызений совести охарактеризовать как удачный и качественный релиз.

Как пишут первые игроки, в Bright Memory Infinite удачно сочетаются многие «боевиковые» жанры, а по качеству исполнения даже не верится, что основную работу над проектом проводил всего один человек, в то время как похожие игры от крупных и именитых студий нередко выходят в полурабочем состоянии. Игроки отмечают высокую динамику проекта, симпатичную и технологичную графику, отличное звуковое и хорошее музыкальное сопровождения.

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Примечательно, что профессиональные рецензенты имеют насчёт Bright Memory Infinite чуть ли не диаметрально противоположное мнение: всего 55 баллов из 100 возможных. Обозреватели пишут, что проект очень однообразен, сюжет в нём создан «для галочки» и совершенно бессмысленен, а итоговая продолжительность прохождения не соответствует современным стандартам. Впрочем, непонятно, чего рецензенты хотели от игры за 435 рублей.