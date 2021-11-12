Начальные уровни уже можно изучить детально.

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Релиз экшена Halo Infinite должен состояться уже в следующем месяце, отдельным журналистам из ведущих игровых изданий предоставили возможность опробовать проект и поделиться увиденным (и услышанным) со всеми остальными. По результатам общения с предварительной версией Halo Infinite было написано много текстовых материалов и снято много видеороликов. О самом интересном мы, разумеется, сейчас расскажем.

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Начнём с того, что проект от 343 Industries стал центральной темой свежего выпуска Game Informer. Журналисты не побоялись уделить описанию Halo Infinite несколько десятков страниц, в бумажном номере были в подробностях разобраны сюжетная кампания и мультиплеерный режим.

Авторам Game Informer и IGN разрешили пройти первые три часа сюжетной кампании Halo Infinite, геймплейная нарезка со стартовым уровнем доступна для просмотра ниже.

Также журналисты не поленились в подробностях рассказать о наполнении первых миссий, наборе доступного оружия, битвах с боссами и щедро разбросанных по уровню аудиозаписях.

Сюжетную кампанию в Halo Infinite предлагается изучать в привычной манере — с линейным прохождением миссий. Возвращаться на пройденные локации в поисках нужных предметов и с целью завершения исследований можно, игра это приветствует.

Ценная экипировка традиционно выпадает после битв с боссами, а бесконечная борьба за контроль территорий позволяет обзаводиться новыми точками быстрого перемещения и обновления списка доступных припасов.

На завоёванных точках игрок сможет брать транспорт и вызывать подкрепление — взамен придётся отдавать специальный ресурс (доблесть), восполняемый за успешные действия на контролируемых территориях.

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Релиз Halo Infinite должен случиться 8 декабря на Xbox и PC, проект в день выхода пополнит собой библиотеку Game Pass.