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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Кооперативный боевик Rainbow Six Extraction обзавёлся точной датой выхода
В начале следующего года.
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В середине этого лета Ubisoft отложила запуск кооперативного PvE-боевика Rainbow Six Extraction с сентября до января, не обозначив новой точной даты выхода. Месяц назад в Сеть просочилась информация о том, что проект выйдет 20 января, и вот, сегодня эти сведения подтвердились официально.

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Напоминаем, что в Rainbow Six Extraction мы будем играть за оперативников отряда Rainbow, отправленных разбираться с инопланетной угрозой. На старте продаж будет доступно восемнадцать хорошо знакомых фанатам «Осады» оперативников с уникальными способностями и экипировкой.

Помимо вариативности в плане выбора оперативников свою значительную лепту в дело реиграбельности будут вносить меняющиеся от битвы к битве локации и правила. Впоследствии Ubisoft будет добавлять в «Эвакуацию», а именно так называется Extraction в официальной русской локализации, новый контент в лице дополнительных оперативников и карт.

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Также сегодня авторы опубликовали первое видео из серии обзоров Rainbow Six Extraction. Первый эпизод посвящён оперативникам, их устройствам, а также технологиям React. Видео снабжено русскими субтитрами, так что пересказывать его содержимое большого смысла не имеет.

#ubisoft #rainbow six extraction
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