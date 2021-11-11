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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Call of Duty Vanguard удалили из игры оскорбительный для мусульман контент
И сделали это очень оперативно.
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Игроки в Call of Duty Vanguard наткнулись в новинке на оскорбительный для мусульман контент. Скандал разгорелся вчера, когда геймеры в одной из кампаний зомби-режима заметили на полу разбросанные страницы, оказавшиеся вырванными страницами Корана — священной для последователей ислама книги.

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Как отметили игроки, подобное обращение с Кораном неприемлемо и оскорбительно. Почему и при каких обстоятельствах виртуальные страницы из Корана оказались на виртуальной земле, где их топчут виртуальные солдаты, никто интересоваться не стал, но разработчики Vanguard решили не играть с огнём и оперативно удалили вышеуказанный контент.

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Как впоследствии написала Activision, серия Call of Duty создаётся для всех, и обнаруженный оскорбительный для мусульман контент из игры уже удалён. Компания принесла извинения и пообещала сделать всё возможное, чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись.

#activision #sledgehammer games #call of duty vanguard
8
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Авторы Call of Duty Vanguard удалили из игры оскорбительный для мусульман контент
llucul
22:09
Аха-ахах )))) Иззю предидущие статьи так задели , что Иззя решил потроллить в отместку ? Не поможет )))
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