И сделали это очень оперативно.

Игроки в Call of Duty Vanguard наткнулись в новинке на оскорбительный для мусульман контент. Скандал разгорелся вчера, когда геймеры в одной из кампаний зомби-режима заметили на полу разбросанные страницы, оказавшиеся вырванными страницами Корана — священной для последователей ислама книги.

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Как отметили игроки, подобное обращение с Кораном неприемлемо и оскорбительно. Почему и при каких обстоятельствах виртуальные страницы из Корана оказались на виртуальной земле, где их топчут виртуальные солдаты, никто интересоваться не стал, но разработчики Vanguard решили не играть с огнём и оперативно удалили вышеуказанный контент.

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Как впоследствии написала Activision, серия Call of Duty создаётся для всех, и обнаруженный оскорбительный для мусульман контент из игры уже удалён. Компания принесла извинения и пообещала сделать всё возможное, чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись.