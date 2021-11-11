Компания Apple принялась реализовывать программу Digital Legacy (Цифровое наследство), которая изначально была анонсирована в рамках летней конференции для разработчиков WWDC 2021.
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Digital Legacy предоставляет родственникам умершего владельца iPhone, не знающим пароля, доступ к учётной записи iCloud и возможность разблокировать его телефон. До сегодняшнего дня такой возможности просто не существовало, она появилась только сейчас, когда Apple выпустила публичную бета-версию iOS 15.2 (равно как и iPadOS 15.2) с добавленной функцией Digital Legacy.
По новым правилам, пользователь может выбрать один или несколько контактов (до пяти человек), которые получат доступ к нужным данным учётной записи iCloud после его смерти: фотографиям, покупкам, документам и тому подобным вещам.
Активация Digital Legacy возможна только в том случае, если родственник предоставит Apple документ, подтверждающий факт смерти пользователя, вместе с ключом доступа. До настоящего момента наследникам приходилось дожидаться постановления суда, подтверждающего право доступа к данным.
Теперь же при наличии подтверждения смерти и ключа доступа наследники получат данные учётной записи iCloud, блокировка будет снята на всех устройствах умершего пользователя.