Как ни прискорбно, это будет актуально всегда.

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

Компания Apple принялась реализовывать программу Digital Legacy (Цифровое наследство), которая изначально была анонсирована в рамках летней конференции для разработчиков WWDC 2021.

реклама

Digital Legacy предоставляет родственникам умершего владельца iPhone, не знающим пароля, доступ к учётной записи iCloud и возможность разблокировать его телефон. До сегодняшнего дня такой возможности просто не существовало, она появилась только сейчас, когда Apple выпустила публичную бета-версию iOS 15.2 (равно как и iPadOS 15.2) с добавленной функцией Digital Legacy.

По новым правилам, пользователь может выбрать один или несколько контактов (до пяти человек), которые получат доступ к нужным данным учётной записи iCloud после его смерти: фотографиям, покупкам, документам и тому подобным вещам.

Активация Digital Legacy возможна только в том случае, если родственник предоставит Apple документ, подтверждающий факт смерти пользователя, вместе с ключом доступа. До настоящего момента наследникам приходилось дожидаться постановления суда, подтверждающего право доступа к данным.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Теперь же при наличии подтверждения смерти и ключа доступа наследники получат данные учётной записи iCloud, блокировка будет снята на всех устройствах умершего пользователя.