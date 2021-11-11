Любой современный проект AAA-класса сопровождается громадной работой по созданию его правдоподобного звукового сопровождения. Безусловно, S.T.A.L.K.E.R. 2 не является исключением из этого правила, и в качестве подтверждения студия GSC Game World опубликовала небольшой, но ёмкий видеоролик, в котором записывает звуки оружия самых разных калибров. Причём, делает это очень профессионально — с расстановкой микрофонов по мере удаления от источника звука, дабы и в игре удалённый звук был реалистичным.
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Разработчики заранее предупреждают: не все из показанных в видео моделей оружия будут представлены непосредственно в игре. В задачу входила лишь запись звуков выстрелов, перезарядки и обращения с оружием различных калибров. Не исключено, что записанные на полигоне звуки будут применяться для «озвучивания» вымышленного оружия.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl назначен на 28 апреля будущего года.