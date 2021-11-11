Эффектно и звучно, что тут ещё сказать.

Любой современный проект AAA-класса сопровождается громадной работой по созданию его правдоподобного звукового сопровождения. Безусловно, S.T.A.L.K.E.R. 2 не является исключением из этого правила, и в качестве подтверждения студия GSC Game World опубликовала небольшой, но ёмкий видеоролик, в котором записывает звуки оружия самых разных калибров. Причём, делает это очень профессионально — с расстановкой микрофонов по мере удаления от источника звука, дабы и в игре удалённый звук был реалистичным.

реклама

Разработчики заранее предупреждают: не все из показанных в видео моделей оружия будут представлены непосредственно в игре. В задачу входила лишь запись звуков выстрелов, перезарядки и обращения с оружием различных калибров. Не исключено, что записанные на полигоне звуки будут применяться для «озвучивания» вымышленного оружия.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl назначен на 28 апреля будущего года.