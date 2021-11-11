Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
GSC Game World показала процесс записи звуков оружия для S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl
Эффектно и звучно, что тут ещё сказать.
анонсы и реклама
Недорогие MSI RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Любой современный проект AAA-класса сопровождается громадной работой по созданию его правдоподобного звукового сопровождения. Безусловно, S.T.A.L.K.E.R. 2 не является исключением из этого правила, и в качестве подтверждения студия GSC Game World опубликовала небольшой, но ёмкий видеоролик, в котором записывает звуки оружия самых разных калибров. Причём, делает это очень профессионально — с расстановкой микрофонов по мере удаления от источника звука, дабы и в игре удалённый звук был реалистичным.

реклама

Разработчики заранее предупреждают: не все из показанных в видео моделей оружия будут представлены непосредственно в игре. В задачу входила лишь запись звуков выстрелов, перезарядки и обращения с оружием различных калибров. Не исключено, что записанные на полигоне звуки будут применяться для «озвучивания» вымышленного оружия.

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
MSI RTX 3070 еще дешевле
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl назначен на 28 апреля будущего года.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предзаказ «ультимативного» физического издания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в России обойдётся почти в 30 тысяч рублей
Энтузиаст сравнил графику S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl с предыдущими играми серии
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему проекты Wargaming были неудачными, а некогда успешный World of Tanks стремительно угасает
202
Intel Alder Lake от ожиданий к реальности или послевкусие от новой платформы
165
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
111
Как и при помощи каких радиоволн осуществляется радиосвязь с подводными лодками на глубине
8
Битва процессоров: Ryzen 3 1200 VS Pentium G6400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
17
Сравнение процессоров Emotiva XMC-2 / Yamaha CX-A5200 / Maranz 8805A, предпочтения для кино
62
Мнение: большинство разработчиков софта и игр - безответственные и переоцененные лентяи
45
Ликбез: что такое рефреш процессора
25
Мои впечатления от игры Game of Thrones RPG. Часть первая
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE A10s
11

Сейчас обсуждают

Александр Тетюшин
20:25
На презервативах там ещё не начали манить
Все больше процессоров AMD Ryzen оказываются в фермах для майнинга Raptoreum
ProActive
20:25
Ну что тут скажешь, нормальная статья, все верно пояснено
Ликбез: что такое рефреш процессора
Vitaly St
20:24
Шоп он обанкротился в ноль
Добытчик криптовалюты Raptoreum показал свои фермы на процессорах AMD Ryzen
Голый Гарик
20:24
Абсолютно согласен. Разрабы - идиоты. Публике нужен ТЕС6,а они пилят Старфилд, который никому не вперся.
Сыну Тодда Говарда тоже интересно, когда вообще выйдет The Elder Scrolls VI
misterYoda
20:21
Для 24/7 это вынужденная мера. Не воду же в майнинг ставить, прости господи.
Добытчик криптовалюты Raptoreum показал свои фермы на процессорах AMD Ryzen
Mike_Loki
20:20
"Гондольеры"! А фигли они ожидали!? Не поленился, добавил под видео свой дизлайк! :-D
Релиз Steam Deck отложили до февраля 2022 года из-за дефицита полупроводников
Кеша
20:18
Вранье и лож. вот мой фикус правда его уже нет. продан. https://disk.yandex.ru/i/CLItDgaryz7jG
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
Motor Head
20:18
Если игрообезьяну забанили в гугле то увы и ах , продолжай тупить дальше )))
Представлен рейтинг лучших видеокарт для майнинга на ноябрь 2021 года по версии Tomshardware
h2o
20:17
получается что ты трепло, что собственно неудивительно для барыги
Представлен рейтинг лучших видеокарт для майнинга на ноябрь 2021 года по версии Tomshardware
Сяхуни Есбунузу
20:15
Добрый вечер, хохлятский провокатор. Выход найдёте?
Ликбез: что такое рефреш процессора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем