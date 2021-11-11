Редактор издания The Verge Том Уоррен рассказал о грядущих изменения в Microsoft Store и Xbox Game Pass на ПК. Если что, нужно ещё обязательно дождаться официально подтверждения информации от самих редмондцев.
реклама
Уоррен утверждает, что в будущем приложение Xbox на ПК будет всё больше походить на Steam и другие подобные сервисы. Пользователям разрешат устанавливать игры в любые папки на компьютере, создавать резервные копии и даже модифицировать файлы. Напомним, сейчас приложение Xbox размещает весь загружаемый контент исключительно в папке WindowsApps, не давай к ней доступ. Редактор The Verge убеждён, что изменения должны положительно повлиять на популяризацию модостроения проектов с Xbox и Xbox Game Pass.
The Verge также утверждает, что Microsoft всерьёз рассматривает возможность дать больше свободы пользователям в обращении с купленными играми, но здесь ещё обязательно нужно дождаться подробностей.
Редактор Том Уоррен убеждён, что Microsoft выпустит соответствующее обновление для приложения Xbox уже 8 декабря, перед релизом долгожданной Xbox Infinite.