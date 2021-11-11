За неделю с копейками до релиза DICE опубликовала окончательные системные требования Battlefield 2042. Они стали немного более демократичными по сравнению с теми, что были представлены ранее, но в целом ничего экстраординарного ни в одну из сторон.
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Минимальные требования выглядят следующим образом:
- процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560;
- 100 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT;
- 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- операционная система Windows 10.
Релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября.