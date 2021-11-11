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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Финальные системные требования Battlefield 2042: минимум Core i5-6600K и GeForce GTX 1050 Ti
Как игра будет выглядеть на такой системе, страшно представить.
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За неделю с копейками до релиза DICE опубликовала окончательные системные требования Battlefield 2042. Они стали немного более демократичными по сравнению с теми, что были представлены ранее, но в целом ничего экстраординарного ни в одну из сторон.

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Минимальные требования выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560;
  • 100 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT;
  • 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10.
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Релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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Как игра будет выглядеть на такой системе, страшно представить. нормально будет выглядеть https://www.youtube.com/watch?v=Vq66X_2C3KA
Финальные системные требования Battlefield 2042: минимум Core i5-6600K и GeForce GTX 1050 Ti
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