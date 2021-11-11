Шведское издательство Thunderful Games совместно с разработчиками Super Meat Boy Forever (студия Team Meat) объявило о подготовке данного проекта к выходу на мобильных устройствах в следующем году. По такому случаю был представлен небольшой ролик с демонстрацией портативной версии проекта.
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Изначально Super Meat Boy Forever вышел в декабре прошлого года на ПК и Nintendo Switch. В этом году (в апреле) проект появился на PlayStation и Xbox, он доступен на консолях нового поколения через обратную совместимость.
Super Meat Boy Forever выйдет на iOS и Android, другими подробностями сотрудники Team Meat собираются поделиться когда-нибудь потом.
Сиквел отличается от оригинальной игры добавленной функцией автоматического бега, наличием врагов и возможностью давать им отпор.