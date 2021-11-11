Все три части.

Через считанные часы состоится релиз сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, однако избранные журналисты уже поиграли во все три входящие в его состав части серии, записали соответствующие видеоролики и выложили их в YouTube на всеобщее обозрение. Одним из первых записями поделилось издание IGN, продемонстрировавшее первые 16—18 минут игрового процесса облагороженных версий Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. В общей сложности продолжительность опубликованного IGN геймплея составляет 51 минуту.

реклама

Напоминаем, что в Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition нас ждёт более современная графика, усовершенствованное управление, благодаря которому, в теории, миссии с игрушечными вертолётиками и самолётиками перестанут сниться нам в кошмарах, а также более детализированные модели персонажей и объектов.