Компания UL Benchmarks выпустила обновление для своего бенчмарка 3DMark, которое добавило в клиент программы возможность тестирования производительности систем хранения данных. Апдейт получил название 3DMark Storage Benchmark, программа поддерживает все современные устройства для накопления данных.
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В UL убеждены, что существующие бенчмарки не в состоянии в полной мере отражать полную производительность современных накопителей, ведь большинство синтетических тестов было написано во времена, когда основным средством хранения данных на компьютере были жёсткие диски (HDD). Сегодня на современных машинах стоят SSD.
Тест 3DMark Storage Benchmark поддерживает не только внутренние, но и внешние накопители. Принцип сравнения очень простой: чем больше цифра, тем более высокий результат. Важно отметить, что свежее дополнение для 3DMark платное, за него пользователю нужно будет отдать 82 российских рубля.
Владельцы лицензионной версии 3DMark могут приобрести дополнение в Steam или через официальный сайт UL Benchmarks. А владельцы 3DMark Professional Edition с активной лицензией соответствующее обновление «прилетит» бесплатно.