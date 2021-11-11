Называется оно 3DMark Storage Benchmark.

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

Компания UL Benchmarks выпустила обновление для своего бенчмарка 3DMark, которое добавило в клиент программы возможность тестирования производительности систем хранения данных. Апдейт получил название 3DMark Storage Benchmark, программа поддерживает все современные устройства для накопления данных.

реклама

В UL убеждены, что существующие бенчмарки не в состоянии в полной мере отражать полную производительность современных накопителей, ведь большинство синтетических тестов было написано во времена, когда основным средством хранения данных на компьютере были жёсткие диски (HDD). Сегодня на современных машинах стоят SSD.

Тест 3DMark Storage Benchmark поддерживает не только внутренние, но и внешние накопители. Принцип сравнения очень простой: чем больше цифра, тем более высокий результат. Важно отметить, что свежее дополнение для 3DMark платное, за него пользователю нужно будет отдать 82 российских рубля.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Владельцы лицензионной версии 3DMark могут приобрести дополнение в Steam или через официальный сайт UL Benchmarks. А владельцы 3DMark Professional Edition с активной лицензией соответствующее обновление «прилетит» бесплатно.