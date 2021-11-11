Собственно, а дальше тянуть уже будет некуда.

В настоящее время Bethesda Game Studios все свои ресурсы выделяет на подготовку амбициозной ролевой игры Starfield, которую сама ласково называет «Скайримом в космосе». Релиз должен состояться ровно через год, однако мы до сих пор не видели ни полноценной демонстрации игрового процесса, ни внятных снимков экрана, ни каких бы то ни было геймплейных деталей.

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Хотя до релиза нужно ещё постараться дожить, нетерпеливые игроки периодически бомбардируют разработчиков вопросами, а порой даже требованиями поскорее поделиться с ними подробностями ожидаемого проекта. Не стала исключением и сессия вопросов-ответов Тодда Говарда на Reddit.

Так, один из пользователей с помощью комплимента смог выудить из Говарда сведения о планах студии на показ Starfield. Устроить его Bethesda планирует следующим летом — к тому времени проект будет почти полностью готов к демонстрации и, вскоре, к релизу.

По словам Говарда, Starfield будет полностью поддерживать пользовательские модификации, порадует продвинутым редактором персонажа, в том числе возможностью указать к своему персонажу «нейтральное» (не мужское и не женское) обращение. Без этого современная игра, надо полагать, невозможна.

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Что касается The Elder Scrolls VI, то Говард согласился с тем, что ожидание новой части «Свитков» получается чересчур долгим, и даже рассказал историю о том, как его сын на День отца подарил ему открытку со словами «Ты крутой папа, но где же The Elder Scrolls VI?». Напомним, что Bethesda отдала Starfield как новому проекту в абсолютно новой вселенной полный приоритет разработки. На TES VI студия переключится только после релиза Starfield.