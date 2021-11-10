Ещё задолго до релиза Far Cry 6 компания Ubisoft пообещала, что посредством дополнений своеобразно вернёт в игру культовых злодеев трёх предшествовавших новинке частей: Иосифа Сида (Far Cry 5), Пэйгана Мина (Far Cry 4) и Вааса Монтенегро (Far Cry 3). И вот, дата выхода первого такого дополнения, посвящённого любимому всеми Ваасу, просочилась в Сеть: 16 ноября. Информацией поделился исполнивший роль очаровательного злодея актёр Майкл Мэндо.
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Дополнение называется Insanity («Безумие»), что, учитывая знаменитый монолог Вааса, совсем неудивительно.
He’s back! #VaasInsanity DLC available worldwide Nov 16 as part of #FarCry6 Tag your ride or die ☠️ pic.twitter.com/BXwVc8Ukcl— Michael Mando (@MandoMichael) November 10, 2021
Впоследствии официальный аккаунт серии Far Cry ретвитнул сообщение Майкла Мэндо, так что можно считать, что сведения подтверждены на высшем уровне, и ждать следующего вторника.