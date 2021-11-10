Про техническую часть разработчики тоже не забывают.

Ролевая онлайн-игра New World в скором времени получит большой патч, детали которого разработчики представили сегодня. Все желающие изучить контент обновления могут переходить на специально созданные мини-серверы, запуск которых состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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Разработчики дали понять, что баги, «вылеты» и прочие технические огрехи — вещи абсолютно нормальные в рамках теста. К тому же, пользователи могут столкнуться с проблемами при входе на тестовые серверы. Например, на всю Европу выделен только один такой «тестовый полигон», поэтому и внимание к нему будет соответствующее.

Для опробования контента из патча потребуется наличие оригинальной игры, после чего в библиотеке Steam появится приложение New World Public Test Realm — его нужно скачать отдельно. Персонажа из публичной версии New World на тестовый сервер перенести не получится.

Что до самого патча, то разработчики пообещали добавить массу нового контента, среди которого будет:

новые PvP-задания для фракций с захватом точек, перехватом врагов и грабежом лагерей;

новое оружие «Перчатка пустоты», которая пригодится в сражениях с большим количеством врагов;

новый тип врагов 16-20 уровней — Налётчики, расположившиеся на южных берегах и установившие базы в разных регионах;

два новых задания с налётчиками;

новые враги на континенте;

серия квестов с легендарным оружием, которая начинается после достижения 60 уровня и прокачки «Перчатки пустоты»;

исправления для квестов из основного сюжета.

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Подробнее о самом патче можно прочитать на официальном сайте проекта. New World поступила в продажу 28 сентября текущего года, в Steam у проекта есть 74 % рейтинга на основании 147 тысяч отзывов.