Удобненько, но пока неясно, к чему это приведёт.

Несмотря на то, что до выхода Battlefield 2042 осталось ещё девять дней, DICE без дела не сидит и заранее снабжает свою игру, на которую возложены большие надежды, сопутствующим контентом. Так, сегодня студия запустила и открыла доступ к веб-редактору Battlefield Portal для одноимённого режима «песочницы», где можно устанавливать правила на свой вкус и смешивать самые разные игры серии с их контентом.

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Напомним, что Portal — режим, позволяющий товарищам с большой фантазией развлекаться, используя базу контента из Battlefield 2042 и предыдущих частей франшизы. Так, например, на картах из Battlefield 3 в этом режиме могут сочетаться танки времён Второй мировой и суперсовременные истребители пятого поколения, тогда как солдаты будут вооружены одними дефибрилляторами.

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На страницах редактора можно выбирать игровые карты, изменять различные модификаторы, включать и отключать контент, «химичить» с параметрами и многое другое. Энтузиасты наверняка создадут с помощью этих инструментов немало забавных режимов, ну а как это всё будет выглядеть на практике, увидим уже 19 ноября на всех актуальных платформах.