Платные подписки в YouTube видели? Здесь всё устроено так же.

Команда поддержки популярной социальной сети Instagram (входит в Meta, которая ранее называлась Facebook) в данный момент занята подготовкой системы платных подписок. Она позволит пользователям «спонсировать» создателей контента — то есть, делать их ещё богаче.

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Официальное объявление о выходе данной функции будет сделано чуть позже, но в App Store уже появились расценки на подписки в Instagram. Цены разнятся в зависимости от региона, что логично. В России тарифы начинаются от 99 рублей, в США — от 0,99 доллара.

Также ранее в App Store появлялась информация о расценках на Instagram Badge (Значки): в зависимости от достоинства и значимости значка его цена может варьироваться от 99 до 449 рублей (для России) и от 0,99 до 4,99 доллара (в США). Данная система монетизации, опять же, предназначена для поддержки авторов контента.

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Подписчикам в Instagram полагаются уникальные бонусы — вроде, эксклюзивного контента или сообщений, не доступных обычным пользователям. Аналогичная система действует, например, в YouTube. Тестирование новой функции должно начаться в самое ближайшее время.