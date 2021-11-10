Жить под надзором — такое себе. Работать надзором — ещё хуже.

В обозримой перспективе в продажу поступит Beholder 3 — новая часть серии симуляторов смотрителя за домом в антиутопическом сеттинге. По такому случаю разработчики проекта объявили о начале плейтеста, в рамках которого желающие смогут опробовать предрелизную версию проекта и оставить о ней свои отзывы. Параллельно с этим авторы отмечают пятилетие с момента зарождения франшизы, и, будучи людьми интеллигентными, стремятся разделить радость с сообществом: до вечера завтрашнего дня любой желающий может совершенно бесплатно получить копию первой Beholder в вечное пользование.

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Игра вышла в ноябре 2016-го и получила за это время массу восторженных отзывов. Средний пользовательский рейтинг Beholder в Steam сейчас составляет 91 %, что удаётся далеко не каждому проекту.

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Релиз третьей части должен состояться в первом квартале наступающего года. Играть будем за человека, чья жизнь сложилась настолько неудачным образом, что ради сохранения свободы ему пришлось заключить сделку со службой безопасности тоталитарного Величайшего Союза, и стать государственным шпионом под прикрытием. В наши задачи войдёт поиск неугодных граждан и их сдача властям.