Компания Microsoft анонсировала новую версию Windows 11, которая предназначена для использования студентами и школьниками. Windows 11 SE будет поставляться исключительно как предустановленная ОС на ноутбуках и компьютерах начального уровня (созданных специально для учебных учреждений). Аналитики убеждены, что SE-версия станет главным конкурентом для Chrome OS от Google.
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Ранее редмондцы работали над Windows 10S, в которой возможность работы с приложениями не из Microsoft Store была заблокирована. Подобного ограничения Windows 11 SE лишена, поэтому раздражения и недовольства со стороны учебных заведений быть не должно.
Windows 11 SE оптимизирована для работы с браузером Edge, программным пакетом Office и облачными службами Microsoft, но ограничивать пользователей в выборе программного обеспечения система не будет.
Руководитель отдела маркетинга Microsoft в сфере образования, господин Пейдж Джонсон (Paige Johnson), подтвердил, что система «совершенно точно» получит поддержку стороннего ПО, включая Chrome и Zoom. Но отличия от стандартной версии Windows 11 у SE-версии, конечно же, есть.
Например, приложения будут по умолчанию запускаться в полноэкранном режиме, основные макеты из инструмента Snap удалены, раздел «Виджеты» также удалён (может отвлекать от учебного процесса, по мнению Microsoft). Windows 11 SE будет по умолчанию выполнять резервное копирование документов в облачном хранилищ OneDrive. Система поставляется с новым набором обоев для рабочего стола и предустановленными приложениями Teams, Office, OneNote, Minecraft for Education и Flipgrid.
Microsoft планирует устанавливать Windows 11 SE на недорогих ноутбуках, предназначенных для использования в образовательном процессе. Уже сейчас известно, что система в ближайшие месяцы будет поставляться на ноутбуках начального уровня от компаний ASUS, Acer, Dell, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo.
Отдельно стоит сказать о ноутбуке Surface Laptop SE от Microsoft, анонс которого состоялся вчера. Устройство специально предназначено для использования в учебных процессах, а его базовая версия будет стоит $249. Начальная версия Surface Laptop SE комплектуется процессором Intel Celeron и 4 Гбайт оперативной памяти. В качестве устройства для хранения данных будет использоваться eMMC-накопитель объёмом 64 Гбайт, разрешение экрана составляет 1366x768 пикселей при 11,6 дюймах.
Ноутбуки Surface Laptop SE с предустановленной Windows 11 SE должны появиться в продаже до конца текущего года.