Отдельное спасибо Xbox Game Pass.

Вчера автогоночная аркада Forza Horizon 5 наконец-то добралась до всех желающих. Запуск новинки оказался настолько успешным, что это отметил лично руководитель Xbox Фил Спенсер. Согласно имеющейся у Спенсера статистике, на сегодняшний день количество игроков в Forza Horizon 5 превысило 4,5 миллиона человек на всех платформах, что автоматически делает релиз данного проекта самым крупным в истории Xbox Game Studios.

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Данный показатель втрое превосходит наивысший результат предыдущей части серии, Forza Horizon 4. И здесь важно помнить, что Forza Horizon 5 помимо стандартных форм «собственности» предлагает и возможность игры по подписке Xbox Game Pass. Хотя официально представители Microsoft этого не уточняют, но рискнём предположить, что значительная часть из этих 4,5 миллионов игроков приходятся именно на пользователей подписки.

We've invested for years in Xbox so more people can play. With 4.5+ million players so far across PC, cloud & console, Forza Horizon 5 shows that promise coming to life. Largest launch day for XGS game, peak concurrent 3x FH4 high. Thank you players & congrats to @WeArePlayground — Phil Spencer (@XboxP3) November 10, 2021

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Не исключено, что результат мог бы быть и выше: многие игроки жалуются на технические проблемы, среди которых вылеты на рабочий стол и ошибки с прогрузкой текстур, не говоря уже о том, что изменений в новинке по сравнению с предшественницей не так много, чтобы просить за неё «фуллпрайс».