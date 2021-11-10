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Новости Software Михаил Андреев
Запуск Forza Horizon 5 стал крупнейшим за всю историю Xbox Game Studios
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Вчера автогоночная аркада Forza Horizon 5 наконец-то добралась до всех желающих. Запуск новинки оказался настолько успешным, что это отметил лично руководитель Xbox Фил Спенсер. Согласно имеющейся у Спенсера статистике, на сегодняшний день количество игроков в Forza Horizon 5 превысило 4,5 миллиона человек на всех платформах, что автоматически делает релиз данного проекта самым крупным в истории Xbox Game Studios.

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Данный показатель втрое превосходит наивысший результат предыдущей части серии, Forza Horizon 4. И здесь важно помнить, что Forza Horizon 5 помимо стандартных форм «собственности» предлагает и возможность игры по подписке Xbox Game Pass. Хотя официально представители Microsoft этого не уточняют, но рискнём предположить, что значительная часть из этих 4,5 миллионов игроков приходятся именно на пользователей подписки.

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Не исключено, что результат мог бы быть и выше: многие игроки жалуются на технические проблемы, среди которых вылеты на рабочий стол и ошибки с прогрузкой текстур, не говоря уже о том, что изменений в новинке по сравнению с предшественницей не так много, чтобы просить за неё «фуллпрайс».

#xbox game studios #playground games #forza horizon 5
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