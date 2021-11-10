Стесняемся спросить, а выход Star Citizen это ускорит или нет?

Студия Cloud Imperium Games, лучше известная как разработчики амбициозного космического долгостроя Star Citizen, объявила о том, что откроет в британском городе Манчестер свой новый офис.

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Подробностей пока мало: известно лишь, что непосредственно открытие нового офиса запланировано на май следующего года, а количество сотрудников в нём рассчитывают довести до семисот и тысячи до 2023-го и 2026-го года соответственно.

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Между тем даже приблизительно обозначенных сроков релиза ни у Star Citizen, ни у его режима одиночной кампании в лице Squadron 42, пока нет. Но участники раннего тестирования проекта в целом довольны его масштабом и возможностями и не брезгуют оставлять в нём огромные суммы денег, за которые здесь приобретаются новые космические корабли.