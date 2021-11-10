Есть время приготовиться.

Компания NCSoft назвала точную дату для глобального запуска мобильной онлайновой игры Lineage2M, случиться это должно 2 декабря в 8:00 по московскому времени. Издатель заверил, что одновременный релиз состоится в 29 странах, среди которых есть Россия, Украина, страны СНГ, Северной Америки, Западной и Восточной Европы.

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Начиная с сегодняшнего дня игрокам из России, а также девяти стран СНГ и восточной Европы стала доступна функция предсоздания персонажа — если кому-то уже не терпится прикоснуться к Lineage2M прямо сейчас.

Lineage2M позиционируется разработчиками как наследница многопользовательской онлайн-игры Lineage 2, вышедшей ещё в 2003 году на ПК. Мобильная версия проекта поддерживает кроссплей на портативных устройствах через сервис Purple.

В ключевые особенности Lineage2M стоит записать следующее:

бесшовный мир без загрузок, поддерживающий масштабные бои с участием до 10 тысяч игроков;

качественная 3D-графика с поддержкой разрешения 4K;

использование технологии Collision Handling (продвинутая система обработки столкновений).

В выпущенном сегодня инструменте для предсоздания персонажа игроки смогут выбрать для своего героя расу (люди, эльфы, тёмные эльфы, гномы и орки) и класс (воин, рыцарь, лучник, налётчик, маг, клирик).

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Давние фанаты Lineage 2 смогут даже присоединиться к существующему клану или создать новый (на самом деле, предсоздать). Всем игрокам, вошедшим в клан, выдадут Карту Агатиона, а участники больших кланов могут рассчитывать дополнительные «плюшки». Предварительная регистрация в Lineage2M будет доступна на официальном сайте проекта, а также в магазинах App Store и Google Play.