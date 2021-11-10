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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фил Спенсер заявил, что Xbox не хватает казуальных и социальных игр
Невольно возникает вопрос: куда уж социальнее и казуальнее?
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В настоящее время бренд Xbox столь огромен, что в гигантском списке принадлежащих ему франшиз и студий можно потеряться и запутаться. Тем не менее, на этом Microsoft останавливаться не собирается, о чём в очередной раз сообщил глава Xbox Фил Спенсер, уточнив, какого именно контента недостаёт игровому подразделению компании.

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А недостаёт, считает Спенсер, «более казуальных и социальных игр», и именно в них компания хотела бы продолжать вкладываться. Что конкретно Спенсер подразумевает под «более» казуальными и социальными играми, не вполне понятно, но Minecraft, Roblox и Fortnite в это определение не входят. Именно эти проекты Спенсер перечислил, называя проекты и жанры, с которыми ассоциируется бренд Xbox.

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Какие конкретно студии и франшизы Спенсер видит в возможном составе Xbox, не уточняется. Хотелось бы верить, что более серьёзные игровые направления при этом не пострадают.

#microsoft #xbox #xbox game studios
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