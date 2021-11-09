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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы The Elder Scrolls Online выпустили обзорный трейлер всего проекта
Видимо, для новичков.
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Разработчики The Elder Scrolls Online опубликовали новый трейлер, который поможет разобраться в основных правилах данной онлайновой ролевой игры. Ролик предлагается к ознакомлению новым пользователям, но и знакомые с мироустройством TESO смогут освежить свои знания.

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Авторы нового трейлера упомянули все основные компоненты The Elder Scrolls Online, поэтому после его просмотра составить предварительное мнение об игре будет несложно. Вот о чём шла речь:

  • процесс создания и развития персонажа;
  • масштабы игрового мира;
  • режимы PvP;
  • собственное жилью героя и способы его приобретения;
  • система создания предметов.

Bethesda не забыла в конце видео пригласить новичков ознакомиться с нынешней версие йThe Elder Scrolls Online. Недавно игра получила большое дополнение «Мёртвые земли», которое стало финалом кампании «Врата Обливиона». На ПК новый контент уже вышел, а на консолях он должен появиться 16 ноября.

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На сегодняшний день The Elder Scrolls Online имеет 83 % рейтинга в Steam на основании более 89 тысяч отзывов.

#bethesda softworks #the elder scrolls online
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